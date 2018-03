DF i Svendborg mister tre byrådsmedlemmer på en uge

To byrådsmedlemmer har trukket sig, mens et enkelt er blevet ekskluderet af partitoppen i Svendborg Kommune.

Dansk Folkeparti i Svendborg er presset. Onsdag aften står det klart, at partiet kun har ét byrådsmedlem tilbage, da et medlem er blevet smidt ud, og et andet har meldt sig ud.

Også i sidste uge mistede Dansk Folkeparti i Svendborg et byrådsmedlem. Partiet er dermed gået fra fire byrådsmedlemmer til ét i løbet af en uge.

Det skriver TV2 Fyn.

Det tilbageværende byrådsmedlem, Dorthe Ullemose, som også er gruppeformand, havde på et møde tirsdag fået muligheden for at trække sig som formand frem til klokken 16 onsdag.

Det gjorde hun ikke, hvilket fik udfordreren til posten, Jens Munk, til at trække sig, så han nu er løsgænger.

- Udspillet fra i går aftes (tirsdag, red.) lød på, at Dorthe Ullemose ville tænke over, hvorvidt jeg skulle være gruppeformand. Jeg gav hende til klokken 16 til at trække sig, og da hun ikke gjorde det, valgte jeg at trække mig, siger Jens Munk til TV2 Fyn.

Han havde ved tirsdagens møde egentlig opbakning til posten som gruppeformand fra det tredje byrådsmedlem, Morten Sol Petersen.

Men han er blevet ekskluderet af Dansk Folkeparti med øjeblikkelig virkning af partitoppen. Begrundelsen er, at der har været for meget ballade med ham.

Morten Sol Petersen mener, det er en drastisk beslutning, partitoppen har taget.

- Jeg er forundret over, at Christiansborg vælger at tage den drastiske beslutning.

- Jeg tænker, at hvis man kigger på forløbet hernede - og at Jens Munk nu også træder ud - så er det alle de problemer, vi har påpeget, som bliver i Svendborg, siger Morten Sol Petersen.

Der er 29 byrådsmedlemmer i Svendborg Kommune.

/ritzau/