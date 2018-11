DF-jubel over Sass-udmelding: Et stort gennembrud

Søren Espersen (DF) er "jublende lykkelig" over Henrik Sass Larsens (S) afstandtagen til konventioner.

Hvis Søren Espersen havde været på Christiansborg her til morgen, ville han have købt citronmåne til hele Dansk Folkepartis repræsentation på tinge.

Det siger han, efter at Henrik Sass Larsen i TV2 News-programmet "Pind Sass" onsdag aften gav udtryk for, at Danmark skal ud af internationale konventioner.

- Vi skal holde fast i, at han er Socialdemokratiets gruppeformand og dermed også en del af Mette Frederiksens inderkreds, og Sass ved præcis, hvad han siger.

- Derfor tager jeg det for pålydende, at det er en debat, der pågår i Socialdemokratiet, siger Espersen.

Han er med egne ord "jublende lykkelig" for udmeldingen om nogle af de konventioner, som Danmark har tiltrådt, og som har været en torn i øjet på DF.

- Det er så væsentligt at få ændret de her ting. De skal jo ikke gøre det for vores skyld, men for danskernes skyld. Der er mange, der ikke fatter, at konventionerne eksisterer og bliver misbrugt, som de gør.

- Vi diskuterer hele tiden med god ret enkeltsager om eksempelvis Levakovic-familien, der ikke kan udvises. Det er sådanne ting, der gør, at konventionerne sidder langt ned i halsen på folk, og det her er et stort gennembrud, siger Søren Espersen.

Han afviser dog, at det får et regeringssamarbejde mellem S og DF til at rykke nærmere.

- Vi går stadig til valg på at støtte Lars Løkke Rasmussen som kongelig undersøger og statsminister.

- Men hvis man mener det her, og hvis man vil gøre det for Danmarks skyld, så er det jo ligegyldigt, om man sidder i regering eller ej. Så vil jeg i hvert fald gøre en indsats for at få dem fjernet, siger næstformanden.

Henrik Sass Larsen var i tv-programmet særligt kritisk over for den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, som han kalder "noget af det mest ødelæggende".

/ritzau/