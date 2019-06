DF kalder udenrigsminister i samråd om evakueret dreng fra IS

Søndag evakuerede danske myndigheder en dansk dreng fra IS-lejr. Processen har været forkert, mener DF.

Folketinget blev ikke involveret, da det blev besluttet at evakuere en alvorligt såret dansk dreng fra en fangelejr i det nordlige Syrien. Han blev evakueret søndag.

Generelt står det uklart hen, hvem der har stået bag beslutningen, og det finder Dansk Folkeparti kritisabelt. Derfor vil partiet have den nye udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), i samråd, så han kan klarlægge forløbet.

- Uanset, hvor man står i den her sag, bør man kunne blive enige om, at processen har været forkert. Selv når vi ikke har en ny regering på plads, så er der jo mulighed for at orientere partierne.

- Og det er ikke sket i den her sag. Processen har været angribelig, og den må vi have klarlagt, siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl.

Evakueringen blev ifølge Udenrigsministeriet gennemført af en dansk delegation, som blev ledet af en repræsentant for Udenrigsministeriet.

Men hvorvidt beslutningen om at hente den omkring 13-årige dreng ud af al-Hol-lejren og evakuere ham til et tredjeland er truffet på politisk niveau, ønsker ingen af de relevante ministerier at svare på.

Udenrigsministeriet oplyser i et skriftligt svar, at der er "etableret en fælles myndighedsgruppe med deltagelse af blandt andet Justitsministeriet, Udenrigsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet".

Myndighedsgruppen tager stilling til, hvad der er den bedste løsning i hver enkelt sag, men det har ikke været muligt at få oplyst om, hvorvidt beslutningen om evakueringen er truffet på ministerniveau eller på embedsmandsniveau.

Kristian Thulesen Dahl vil til bunds i, hvem der har truffet afgørelsen. Han mener, at der er en række principielle overvejelser i forbindelse med beslutningen, som burde have været diskuteret.

- Vi har alle sammen sympati over for børn, der lider og er i nød. Men den principielle overvejelse, der bliver nødt at blive taget i det her, er, om forældrene får ret til at komme til Danmark, hvis vi tager børnene til Danmark.

- Vi ønsker, at de (forældrene, red.) skal retsforfølges lokalt, hvis det kan lade sig gøre, og ikke i Danmark. Derfor er det et principielt spørgsmål, vi skal have klarlagt, siger Kristian Thulesen Dahl.

Danske myndigheder havde indtil søndagens begivenhed afvist at hente danske statsborgere hjem fra lejren med den begrundelse, at det er for farligt.

/ritzau/