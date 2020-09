DF kræver flere midler til Kriminalforsorgen i politiaftale

Forhandlingerne om en flerårsaftale for politi og anklagemyndigheden fortsætter onsdag i Justitsministeriet.

Der skal afsættes flere midler til Kriminalforsorgen, end regeringen lægger op til.

Det mener Dansk Folkepartis gruppeformand og retsordfører, Peter Skaarup, forud for forhandlinger om en flerårsaftale for politiet onsdag eftermiddag.

I regeringens udspil til en finanslovsaftale for 2021 afsættes der cirka 95 millioner kroner til Kriminalforsorgen.

Men det er langtfra nok, mener Skaarup, som dog ikke selv kan sætte et andet beløb på.

- Skal vi for alvor sætte ind mod dette meget dårlige og pressede arbejdsmiljø, der er i fængslerne, altså hvor der simpelthen er personalemangel, så skal der mere til, siger han.

- Det gælder i forhold til rekrutteringen. Det gælder i forhold til belægningen, som er alt for høj, siger Skaarup.

Han henviser til, at antallet af indsatte er steget markant de seneste år, så der skal sikres flere pladser til indsatte fremover.

- Det siger sig selv, at når man opererer med over 100 procent i belægning i nogle fængsler til tider, så er det svært at få enderne til at hænge sammen. Så bliver det hurtigt de indsatte, som kommer til at styre tingene.

- Og er der noget, som ikke må ske, så er det, at det er de indsatte, der styrer tingene. Det er de ansatte, fængslerne selv, som skal kunne stå for lov og orden indenfor fængselsmurerne, siger Skaarup.

I 2021 forventes en belægning på over 103 procent mod de cirka 96 procent, der blev forudsat ved indgåelsen af flerårsaftalen for Kriminalforsorgen i 2017. Det oplyser Justitsministeriet.

Skaarup henviser desuden til en episode fra Retten i Kolding tirsdag. Den illustrerer, hvor meget Kriminalforsorgen er presset, mener han.

Her blev en transportbetjent udsat for et groft overfald. Ifølge fagforeningen Fængselsforbundet skete overfaldet under en pause i en retssag. Ifølge Fængselsforbundet forsøgte den indsatte at kvæle transportbetjenten.

Der var pause i retssagen, fordi dommerne skulle votere. Imens førte Kriminalforsorgens medarbejdere den indsatte ud fra retten og ned i et venterum. Og det var her, at overfaldet fandt sted.

Skaarup vil drøfte sagen med justitsminister Nick Hækkerup (S) i forbindelse med forhandlingerne onsdag.

Regeringen fremlagde i sidste uge sit politiudspil. Regeringen vil blandt andet oprette 20 nærpolitienheder, som skal være åbne mindst 15 timer om ugen. De skal placeres over hele landet, hvor der nu er langt til politiet.

Som en del af finansieringen af udspillet vil regeringen halvere Rigspolitiet. Nærmere bestemt skal det reduceres med 900 årsværk, hvis det står til regeringen.

/ritzau/