DF kræver ny milliardhjælp for at pege på Ellemann eller Pape

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kræver en vinterhjælpepakke på mindst 10 milliarder kroner, hvis han skal pege på en borgerlig statsminister efter valget.

Det siger han til Berlingske.

Han mener ikke, at den hjælpepakke, som et flertal i Folketinget blev enige om i september, er god nok.

- Derfor føler jeg mig nødsaget til at gøre det til et helt afgørende krav for, at vi kan pege på en borgerlig statsminister, at der gøres langt mere, og at hjælpen kommer hurtigere, siger han til Berlingske.

Dansk Folkeparti har otte konkrete forslag til en ny vinterpakke. Blandt andet ønsker partiet at nedsætte elafgiften en måned tidligere end planlagt.

Partiet vil også se på at sænke eltarifferne og midlertidigt fjerne afgiften på gas og fyringsolie.

Dansk Folkeparti peger ikke på finansiering igennem besparelser på andre områder. Men Morten Messerschmidt mener, at regningen godt kan betales.

Han siger ikke, hvem han i stedet vil pege på, hvis Venstre og Konservative ikke vil lave en nye vinterhjælpepakke.

I en skriftlig kommentar til Berlingske siger Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, at han er enig i, at der skal gøres mere for at hjælpe danskerne.

Men det skal gøres på en måde, som ikke puster til inflationen og så pengene passer.

Samme toner lyder der fra De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, over for Berlingske.

/ritzau/