DF-ledelse trods udmeldelser: Partiet har det rigtig godt

Selv om det er anden gang på bare to uger, at store dele af en af Dansk Folkepartis lokale bestyrelser melder sig ud af partiet, mener politisk næstformand René Christensen, at partiet "faktisk har det rigtig godt".

- Jeg er selvfølgelig ærgerlig over det, og det tager jeg til efterretning. Men jeg vil sige: Vi har aldrig haft så meget medlemsdemokrati, som vi har nu, siger René Christensen.

Senest har størstedelen af lokalbestyrelsen i Thisted meldt sig ud og samtidig rettet kritik mod ledelsen og særligt formand Morten Messerschmidt.

I sidste uge var det en stor del af bestyrelsen i Rebild, som sagde farvel til partiet.

Nina Røntved Krog, som nu er forhenværende formand for lokalbestyrelsen i Thisted, fortæller, at hun har haft svært ved at sove, fordi der har været personangreb og meget dårlig stemning.

Til den kritik siger Rene Christensen, som partiet har aftalt kommenterer på udmeldelserne:

- Nu ved jeg ikke, hvad det er for oplevelser, hun har haft. Det er jo ikke nogen her fra ledelsen, der laver de ting, siger han.

- Selvfølgelig vil der jo i en forening – om det er en politisk forening, en roklub eller hvad pokker det er - altid være nogle trakasserier. Sådan er det jo, når mennesker er samlet.

- Det er jo heller ikke altid, at partiorganisationen og Christiansborg skal løse alle udfordringer, man har ude i lokalforeningerne. Nogle gange skal man også påtage sig det ansvar, når man har fået en ledende figur i en lokalforening, og så løse de udfordringer, der er lokalt.

Spørgsmål: Er det noget ansvar, I kan tage på jer i ledelsen?

- Nej, men vi tager det altid til efterretning, og vi analyserer også på det og finder ud af, hvad der er årsagen til det.

René Christensen mener, at nogle af de udmeldelser, partiet har fået, også kan være et udtryk for den skuffelse, nogle oplever efter kommunalvalget i november sidste år, hvor Dansk Folkeparti gik tilbage.

Mange har mistet poster, og dermed også gnisten, vurderer han.

- Men nu er vi i gang med at få pudset vores partiprogram af. Så hvis man bliver, kan man deltage i de her møder, hvor man virkelig får indflydelse, siger René Christensen.

- Vores parti har det faktisk rigtig godt. Der er enorm lyst til at lave politik.

- Jeg vil også sige – nu er vi jo blevet lidt færre i vores folketingsgruppe, men der fungerer det også rigtig fint nu til gruppemøder og så videre. Det er blevet normalt. Vi laver almindelige aftaler, vi er med i forlig.

Spørgsmål: Men det er jo ikke mere end et par uger siden, at der igen var fnidder og en masse journalister ved gruppeværelset, efter at Kristian Thulesen Dahl ikke deltog i valgfest efter folkeafstemningen?

- Det var jo et par bemærkninger. Sådan er det jo. Det kan man ikke lave om på. Jeg vil sige, at det fungere nu altså ret godt til hverdag, siger René Christensen.

