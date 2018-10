DF: Loft over uddannelser må ikke føre til frafald

Hvis uddannelsesloft fører til frafald, er Dansk Folkeparti klar til at se på, om loftet er hensigtsmæssigt.

Frafaldet på de danske universiteter har været stigende de seneste år.

De studerende nævner blandt andet uddannelsesloftet som en årsag, og hvis det er en reel årsag til frafald, er Dansk Folkeparti klar til at se på reglerne.

- Jeg synes grundlæggende, at der er noget sundt i uddannelsesloftet, så man ikke bare tager flere uddannelser efter hinanden.

- Men det er klart, hvis det fører til en adfærd, hvor man ikke gennemfører sin uddannelse, så er vi klar til at sætte os ned og diskutere det, siger uddannelsesordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

I 2014 stoppede 29 procent deres uddannelser på universiteterne, mens tallet sidste år var steget til mere end 35 procent. Det viser et notat fra Uddannelses- og Forskningsministeriet ifølge Information.

Selv om frafaldet har været stigende, skifter omkring otte ud af ti til en ny uddannelse, og den andel har været stabil de seneste år.

Danske Studerendes Fællesråd mener, at frafaldet også skyldes fremdriftsreformen, der blev indført i 2014 for at få de studerende hurtigere gennem uddannelserne.

Dansk Folkeparti ser ikke noget behov for at ændre den trods stigende frafald.

- Reformen er blevet justeret, så det i dag i højere grad er muligt for universiteterne at justere, hvis de kan se, at de studerende ikke kommer igennem, siger han.

Dansk Folkeparti mener, at et bedre optagesystem kan mindske frafaldet.

- Man skal kigge mere på optagelsen. Det har vi set, at de har haft succes med på Syddansk Universitet, hvor der er prøver og samtaler. Det gør, at de unge kommer ind på uddannelser, de er egnet til, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

