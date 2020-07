DF: Lukket natteliv er uholdbart trods mindre vold

Trods fald i voldsanmeldelser under coronanedlukning mener DF, at nattelivet igen skal holde åbent.

Mens store dele af landet har været lukket ned for at begrænse smitten med coronavirus, er anmeldelser af vold faldet med næsten en tredjedel.

Ifølge forskere, politi og Det Kriminalpræventive Råd skyldes det blandt andet, at nattelivet i en periode har holdt helt lukket.

Men på trods af færre voldsepisoder er lukningen af nattelivet ikke holdbart i længden, mener Liselott Blixt, som er fungerende retsordfører for Dansk Folkeparti.

- Det er meget indlysende, at når man beder folk blive indenfor og lukke, så sker der mindre vold. Men det er ikke holdbart i længden, siger hun.

- Hvis vi fortsætter med at holde lukket, så vil der være smugkroer og andet, der popper op, som man slet ikke har styr på.

Det er en ny undersøgelse foretaget af Syddansk Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Syd- og Sønderjyllands Politi, som viser, at antallet af anmeldelser af vold er faldet.

Undersøgelsen dækker perioden fra midten af marts, hvor landet lukkede ned, og frem til første fase af genåbningen i midten af april.

Alene anmeldelser om vold er faldet med 31 procent i perioden sammenlignet med de tre foregående år.

Professor på Juridisk Institut ved Syddansk Universitet Linda Kjær Minke peger på en norsk undersøgelse, som har påvist, at for hver time udskænkningsstederne sælger alkohol, øges volden med 16 procent.

Det, sammenholdt med den nye viden om faldet under nedlukningen, bør give anledning til refleksion, hvis man vil forebygge vold i fremtiden, mener hun.

Liselott Blixt mener, at det vil være en indgriben i vores frihedsrettigheder, hvis nattelivet bliver pålagt at lukke eller stoppe med at sælge alkohol på et bestemt tidspunkt.

- Det er jo de frihedsrettigheder, som vi er så stolte af i Danmark, siger hun.

Horesta, som er brancheforening for hotel-, restaurant- og turismeerhvervet, mener ikke, at det hjælper at lukke tidligere.

- Nattelivet er fortsat lukket, men vi ser stadig, at folk mødes. Vi ser også stadig de gener, der kan opstå af, at man samles, nu bare udenfor, og det er støj, skrald og konflikter.

- Vi skal have øje for, hvad der sker, når det professionelle natteliv har lukket, og man bare samles andre steder, siger politisk direktør Kirsten Munch Andersen.

Hun opfordrer til, at politiet bliver i gadebilledet. Desuden skal der være ensrettet alkoholudskænkning for både professionelt natteliv og detailhandel.

/ritzau/