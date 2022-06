DF må igen sige farvel til stor del af lokalbestyrelse

Formand Nina R. Krog og tre andre bestyrelsesmedlemmer i Dansk Folkepartis lokalforening i Thisted har besluttet at melde sig ud af partiet.

Årsagen er, at de mener, at der mangler respekt fra ledelsen til de enkelte medlemmer i Dansk Folkeparti, skriver Politiken.

Nina Røntved Krog uddyber over for Ritzau, at arbejdsklimaet er så dårligt, at hun i flere måneder har haft svært ved at sove.

- Det her interne splid bliver bare ved og ved og ved. Det er personangreb på blandt andet Facebook. Det er både mod Kristian Thulesen Dahl og mod dem, som ikke ville støtte Morten (Messerschmidt, red.) som formandskandidat, siger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Man bliver haglet ned.

- Til sidst gik det især mig så meget på, at jeg ikke sov om natten og har ikke gjort det i flere måneder. Så skal man begynde at tage det alvorligt, siger Nina Røntved Krog.

I sidste uge meldte også det meste af bestyrelsen i Dansk Folkepartis afdeling i Rebild sig ud af partiet.

Det var med kritik af ledelsens håndtering af tidligere formand Kristian Thulesen Dahls afbud til valgfesten på Christiansborg efter folkeafstemningen den 1. juni.

Kristian Thulesen Dahl forklarede selv, at han var til et valgarrangement med sin familie.

Den nuværende formand, Morten Messerschmidt, reagerede på valgaftenen ved at kalde det "helt vildt mærkeligt", at Kristian Thulesen Dahl ikke mødte op.

Nina Røntved Krog fortæller, at det også har været en af de udslagsgivende årsager til, at en stor del af Thisteds bestyrelse nu har sagt farvel til partiet.

- Han (Kristian Thulesen Dahl, red.) har kæmpet så mange år for det her parti, og så bliver han bare behandlet, som jeg ved ikke hvad, siger hun.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Dansk Folkepartis ledelse.

/ritzau/