DF med Messerschmidt i front får bedste måling i fire måneder

Dansk Folkeparti får sin bedste Voxmeter-måling i knap fire måneder.

I den første Voxmeter-måling for Ritzau efter formandsvalget i Dansk Folkeparti 23. januar står partiet til 7,1 procent af stemmerne, hvis der var folketingsvalg i morgen. I den seneste måling stod DF til 5,5 procent af stemmerne.

Der er fortsat et stykke op til resultatet fra folketingsvalget i 2019, hvor DF gik massivt tilbage og fik 8,7 procent af stemmerne.

Der var tre kandidater til formandsvalget i DF. Folketingsmedlem Morten Messerschmidt sejrede foran de to tidligere folketingsmedlemmer Martin Henriksen og Merete Dea Larsen og har nu i lidt over en uge været formand for DF.

Artiklen fortsætter under annoncen

Partiet skulle have ny formand, fordi Kristian Thulesen Dahl efter kommunalvalget i november valgte at meddele sin afgang efter endnu et skidt valgresultat for DF.

Den første tid som DF-formand har ikke været nem for Messerschmidt. I DF's folketingsgruppe på 16 personer var der seks, som offentligt havde peget på en anden end Messerschmidt som formand.

Seks andre, inklusive Messerschmidt selv, pegede på Messerschmidt, mens profilerne Kristian Thulesen Dahl, Søren Espersen og Peter Skaarup ikke offentligt har meldt ud, hvem de støttede. Det har Jens Henrik Thulesen Dahl heller ikke gjort.

Desuden har folketingsmedlemmerne Marie Krarup, Liselott Blixt og Bent Bøgsted både før og efter formandsvalget offentligt luftet tanker om at forlade DF. Alene på grund af Messerschmidt.

Og Martin Henriksen, som altså tabte formandsvalget, har langet heftigt ud efter Messerschmidt. Både før og efter formandsvalget. Så sent som mandag siger han til Ekstra Bladet:

- Som jeg ser det, så er det eneste, der lige nu holder partiet samlet, en usund persondyrkelse af partiets nye formand, siger Henriksen blandt andet.

Voxmeters seneste måling baserer sig på telefoninterview med 1015 repræsentativt udvalgte personer på 18 år eller derover. Målingen er lavet i perioden fra 24. til 30. januar.

Den maksimale usikkerhed på de enkelte partier i målingen er på cirka +/- 2,7 procentpoint. I forhold til DF er det +/- 1,6 procentpoint.

/ritzau/