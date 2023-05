DF-medlem af Europa-Parlamentet indstilles igen som spidskandidat

Hvis det står til Dansk Folkepartis folketingsgruppe med formand Morten Messerschmidt i spidsen, bliver Anders Vistisen partiets spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet i juni næste år.

Det meddeler partiet fredag i en pressemeddelelse. Beslutningen skal formelt træffes på Dansk Folkepartis årsmøde, som finder sted 30. september i Viborg.

- Det er naturligvis altid en ære at blive opfordret til at tage en så vigtig opgave på sig, som det er at føre sit parti ind i en valgkamp, siger Anders Vistisen i pressemeddelelsen.

- EU-modstanden har altid været et bærende fundament for Dansk Folkeparti.

- Og med regeringens fremlæggelse af en ny EU-politisk linje, hvor der åbnes en ladeport og rulles en velkomstmåtte ud for en både forhastet og uigennemtænkt megaudvidelse af EU og samtidig foreslås at afskaffe dansk vetoret på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område, så er det altafgørende med en kritisk vagthund i Bruxelles, siger han.

Anders Vistisen er lige nu Dansk Folkepartis eneste repræsentant i Europa-Parlamentet, selv om han ikke blev valgt ind ved det seneste valg i 2019.

Dengang var Peter Kofod spidskandidat. Han blev valgt ind ved valget, hvor Dansk Folkeparti gik fra fire pladser til en enkelt plads i Europa-Parlamentet.

Anders Vistisen kom som førstesuppleant dog tilbage i parlamentet, efter at Peter Kofod i november sidste år blev valgt ind i Folketinget.

Anders Vistisen stillede også op til folketingsvalget, men kom ikke ind.

Han sad også i Europa-Parlamentet fra 2014 til 2019.

/ritzau/