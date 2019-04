DF mødes med højrefløjspartier om EU-skeptisk alliance

Ved et stormøde i Italien for højrefløjspartier indtager Dansk Folkeparti talerstolen med fokus på alliance.

Dansk Folkeparti vil mandag være til stede ved et stormøde for europæiske højrefløjspartier i Milano.

Bag mødet står Matteo Salvini, den italienske indenrigsminister, der leder det EU-skeptiske højrefløjsparti Lega.

Det skriver DR Nyheder, der citerer den italienske avis La Repubblica.

Målet med mødet er ifølge den italienske avis at få etableret en fælles alliance for de europæiske højrefløjspartier, der er stærkt EU-skeptiske, frem mod EU-parlamentsvalget i maj.

EU-parlamentsmedlem Anders Vistisen (DF) er på talerlisten.

Ud over DF vil det tyske Alternative für Deutschland samt De Sande Finner fra Finland også deltage i mødet, der har fået titlen "Mod et fornuftens Europa".

Peter Kofod, der er Dansk Folkepartis spidskandidat til det kommende europaparlamentsvalg, har tidligere udtalt, at han har "en ambition om, at der etableres en stor, EU-skeptisk og konservativ gruppe til højre for midten" efter valget.

I dag sidder de EU-skeptiske højrefløjspartier i fire forskellige grupper i EU-Parlamentet.

Matteo Salvini har arbejdet målrettet for at få samlet partierne, så de kan danne en fælles gruppe og stå stærkere efter valget.

De EU-kritiske højrefløjspartier står ifølge professor Søren Dosenrode fra Aalborg Universitet til at kunne sætte sig på en betragtelig del af pladserne i EU-Parlamentet ved valget i maj.

- Ved at kunne slå sig sammen i en fælles gruppe håber man på at kunne skumme fløden og stå endnu stærkere, siger Søren Dosenrode til DR Nyheder.

- De vil stække Europa-Parlamentet, og det har de større mulighed for, hvis de er samlet i én gruppe.

Det danske valg til EU-Parlamentet finder sted søndag 26. maj.

