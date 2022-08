Kommission, der er nedsat af regering, anbefaler blandt andet at forbyde piger at bære tørklæde i grundskolen.

DF øjner mulighed for at indføre tørklædeforbud efter anbefaling

Dansk Folkeparti vil nok engang fremsætte et beslutningsforslag om at forbyde tørklæde i folkeskolen.

Det siger udlændinge- og integrationsordfører Pia Kjærsgaard (DF), efter at en kommission nedsat af regering anbefaler at forbyde piger at bære tørklæde i grundskolen.

- Jeg græmmes, når man indimellem ser, og det gør man i Danmark, små piger gå rundt med tørklæde, siger hun.

- Naturligvis skal man ikke gå rundt med tørklæde, når man bor i Danmark. Det er kvindeundertrykkende. Ingen skal fortælle mig, at en pige på ti år selv bestemmer, at hun vil have et tørklæde på, siger Kjærsgaard.

DF har flere gange forgæves forsøgt at få et flertal for tørklædeforbuddet i Folketinget. Men nu øjner Kjærsgaard endnu en mulighed efter kommissionens anbefaling.

Det er "Kommissionen for den glemte kvindekamp", som regeringen nedsatte tidligere på året, der er kommet med anbefalingen.

Kommissionen har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer.

- Jeg er glad anbefalingen. Jeg tror, at det gør arbejdet en smule nemmere, siger DF'eren.

- Tørklædet er et meget klart religiøst symbol, som overhovedet ikke gør, at man viser, at man hører til i Danmark. Vi går ikke med tørklæde i Danmark.

- Jeg synes også, at man skal vise respekt over for de kvinder, som rundt omkring i verden bliver tvunget til at gå med tørklæde, og som kommer ud for de værste ting, hvis de ikke vil have det tørklæde, siger Kjærsgaard.

Hun mener ikke, at det eksempelvis er at udøve social kontrol - altså det man vil forhindre - at forbyde piger at bære tørklæde.

- Der er bare nogle ting, man ikke skal gøre i Danmark. Man må heller ikke gå nøgen ned gennem Strøget. Der er nogle ting, hvor man ikke bare kan sige, at det er social kontrol.

- Det her er en frihed, man skal give kvinderne, og hvis ikke de selv kan finde ud af det, skal der et lovindgreb til, siger Kjærsgaard.

/ritzau/