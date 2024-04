DF ønsker mere uafhængig forsvarschef: For svært at placere ansvar

Det er ikke nok med en ny forsvarschef, for det er hele strukturen omkring ledelsen af Forsvaret, der er problemet.

Sådan lyder det fra Dansk Folkeparti og forsvarsordfører Alex Ahrendtsen.

- Alle de sager, der har været den seneste tid, skyldes sandsynligvis også strukturen. Det er strukturen, den er gal med, fordi det er svært at placere et ansvar, siger Alex Ahrendtsen.

Derfor skal forsvarschefen gøres mere uafhængig ved at give ham mere ansvar tilbage, lyder det.

I dag er forsvarschefen ansvarlig for det uniformerede personale i Danmarks hær. Men eksempelvis materiel, kaserner og den økonomiske styring hører under forskellige styrelser, der refererer til Forsvarsministeriets departementschef og ikke til forsvarschefen.

Det er konsekvensen af en større omorganisering af Forsvarets ledelsesstruktur i 2014. Før det havde forsvarschefen såkaldt helhedsansvar.

Alex Ahrendtsen kalder onsdagens forligsmøde hos forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) om fregatsagen for "en øjenåbner", hvor ansvaret blev skubbet frem og tilbage.

- Der bliver vi bare nødt til at få en mere klar struktur end i dag.

- En uafhængig forsvarsledelse vil også kunne kommunikere uafhængigt - også til forligskredsen. I dag skal det hele gå igennem departementet og dermed ministeren. Så alt bliver pludselig politisk, siger Alex Ahrendtsen.

Med omorganiseringen i 2014 blev forsvarschefens kontor rykket til samme bygning som Forsvarsministeriet.

Alex Ahrendtsen nævner, at han har oplevet, at "Forsvarets ledelse ikke tør sige, det der skal siges, fordi de er blevet en del af departementet".

- Det kan vi som politikere ikke leve med.

- Alle de her mange sager vidner om, at noget er galt. Vi får ikke de oplysninger, vi skal have. De tør ikke at melde ind, når noget er galt, siger han.

Af regeringsgrundlaget fremgår det, at regeringen i forsvarsforliget vil se på "Forsvarets samlede organisering og ledelsesstruktur".

Men det er ikke sket endnu, fordi en ekspertgruppe endnu ikke er blevet nedsat, siger Alex Ahrendtsen. Den skulle have været nedsat i efteråret 2023, fremgår det af forsvarsforliget.

Tilbage i maj sidste år lød det fra Troels Lund Poulsen, der på det tidspunkt var fungerende forsvarsminister, til forsvarsmediet Olfi, at modellen fra 2014 med at fjerne forsvarschefens helhedsansvar og i stedet placere det i forskellige styrelser under ministeriet ikke "har været nogen succes".

Troels Lund Poulsen sagde dog også, at "det ikke er givet, at et helhedsansvar betyder, at det bliver lettere at stille nogen til ansvar".

I interviewet med Olfi ville forsvarsministeren ikke forholde sig til, om han ønsker, at organiseringen skal laves om, og om forsvarschefen skal have mere ansvar igen.

Onsdag blev forsvarschef Flemming Lentfer hjemsendt på grund af manglende tillid fra forsvarsministeren. I stedet er Michael Hyldgaard indsat som fungerende forsvarschef.

/ritzau/