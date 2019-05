DF og K kræver permanent grænsekontrol nu: Vil ikke vente på V

Venstre vil arbejde for at reformere EU's grænsesamarbejde, men DF og K kræver permanent grænsekontrol nu.

Regeringspartiet De Konservative og støttepartiet Dansk Folkeparti er glade for Venstres udmelding om permanent grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse.

Men de kræver begge, at det bliver indført nu i stedet for at vente på, at Schengen-samarbejdet reformeres.

- Vi skal have det indført nu, og så må vi samtidig arbejde for at reformere Schengen-samarbejdet. Men hvis vi skal vente på, at samarbejdet skal reformeres, kan der gå mange år, før det kan ske, siger værdiordfører Naser Khader (K).

Schengen-samarbejdet er en mellemstatlig aftale fra 1985 om EU's ydre og indre grænser, der lader landene have midlertidig grænsekontrol i en kort årrække, men ikke permanent.

Siden 2016 har politi og hjemmeværn kontrolleret biler, der passerer den dansk-tyske grænse ved stikprøvekontroller.

Det er sket med henvisning til frygten for terror, flygtningestrømmen i 2015, som siden er faldet meget, og fordi der ikke er styr på EU's ydre grænser.

Dansk Folkeparti ser ingen hindringer for, at Danmark kan indføre permanent grænsekontrol allerede nu.

- Sagen er, at vi allerede kan gøre det, Venstre siger. Vi er med i Schengen på en parallelaftale, så vi kan bare indføre permanent grænsekontrol den dag i morgen, så der er ingen grund til at gøre det hele så bøvlet i EU-systemet.

- Det har meget lange udsigter. Jeg synes ikke, at en kommissær potentielt skal bestemme om vi skal have grænsekontrol eller ej, siger Peter Kofod, der er spidskandidat for Dansk Folkeparti til EU-Parlamentet, som afholder valg søndag 26. maj.

Venstre vil arbejde for at reformere Schengen-samarbejdet, så landene får "politisk ejendomsret over vores egen grænse" med statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) ord.

Venstre foreslår mandag morgen permanent grænsekontrol, og at det også bliver muligt at foretage kontrol af biler, der rejser ud af Danmark.

Endelig indeholder udspillet et mål om at investere 50 millioner kroner i ny overvågningsteknologi i form af sensorer og droner.

/ritzau/