DF og NB vrede over vaccinemangel - stemte imod flere penge

EU kritiseres for vaccinemangel, men hverken Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige ville sætte flere penge af.

Både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige har flere gange hængt EU-systemet ud for ikke at købe nok vacciner mod coronavirus til borgerne.

Men partierne stemte selv imod at give EU-Kommissionen flere penge til at købe vacciner for.

Det skete, da regeringen i september 2020 henvendte sig til Folketingets EU-udvalg for at få lov til at sætte flere penge af til vacciner. Men de to partier sagde nej, har blandt andre DR og Berlingske beskrevet.

Næstformand Morten Messerschmidt (DF) har kaldt det for "helt vild amatørisme", da det kort før jul stod klart, at EU ikke havde købt nok vacciner fra Pfizer/BioNTech, som var den første vaccine, der blev godkendt.

Sundhedsordfører Peter Seier Christensen (NB) har skrevet, at "2020 har været et grufuldt EU-år", og "hvis ikke det var så alvorligt, ville det være komisk, at netop Storbritannien slog EU med flere uger".

Da finansieringen af vacciner blev diskuteret blandt EU's sundhedsministre, insisterede Danmark på, at pengene til indkøb af vacciner skulle findes inden for EU's eksisterende budget.

EU-Kommissionen fandt omkring 15 milliarder kroner at købe vacciner for i en pulje, der egentlig var til nødhjælp. Der var dog behov for flere penge, vurderede medlemslandene, så den danske regering bad Folketinget om opbakning i september.

Hverken Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige ville sætte flere penge af til at købe vacciner for. Der var dog flertal for det i Folketinget.

Det førte blandt andet til, at beløbet til vaccinekøb blev øget, da medlemslandene i EU bidrog med yderligere omkring 5,5 milliarder kroner.

Messerschmidt mener overfor Berlingske ikke, at der er en modsætning imod at kritisere EU, og at partiet stemte imod at sætte flere penge af til vacciner.

- Overhovedet ikke. Regeringen kommer og siger, at man i videst muligt omfang vil finde pengene inden for budgettet. Vi synes ikke, det var en skarp nok formulering.

- Vi ønskede en formulering, hvor det fremgik, at pengene skulle findes inden for budgettet, og at der ikke skulle sendes flere penge, siger han.

USA, Storbritannien og Israel har været hurtige til at opkøbe og godkende vaccinen fra Pfizer/BioNTech.

Det skyldes blandt andet, at landene samtidig fritog medicinalfirmaerne fra ansvar, hvis det skulle vise sig, at der er noget galt med vaccinen, som er udviklet på rekordtid.

EU-Kommissionen har haft en mere grundig procedure og har ikke accepteret at fritage virksomhederne fra ansvar.

Samtidig er der en klausul, som sikrer, at medicinalfirmaerne løbende overvåger effekten af deres vaccine, når den udrulles.

/ritzau/