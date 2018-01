DF-ordfører klapper i efter kvotekonge-samråd med Løkke

DF tager statsministerens svar til efterretning og vil diskutere sagen i folketingsgruppen, siger Ib Poulsen.

Der tegner sig et billede af, at man med donationer til LøkkeFonden kan købe sig til adgang til Danmarks statsminister.

Så skarp var kritikken fra Dansk Folkepartis fiskeriordfører, Ib Poulsen, mandag.

Men onsdag, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har været i samråd om sin relation til de såkaldte kvotekonger, er Poulsen yderst fåmælt.

- Nu snakker vi om det i gruppen. Det er det, vi gør, siger Ib Poulsen.

- Vi har hørt hans svar. Og dem tager vi til efterretning, siger Poulsen og baner sig vej gennem det store presseopbud, der har samlet sig uden for lokalet, hvor samrådet fandt sted.

Under samrådet afviste Løkke gentagne gange, at hans relationer til de store fiskere på nogen måde har været styrende for hans politik.

/ritzau/