DF-outsider vil være formand: Hvo intet vover, intet vinder

Merete Dea Larsen lover, at der ikke bliver en udrensning, hvis hun bliver formand for Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti skal stå sammen, hvis partiet skal overleve. Det siger Merete Dea Larsen, der er outsider til at blive ny formand for partiet.

Søndag taler hun på partiets ekstraordinære landsmøde i Herning, hvor partiets knap 900 delegerede skal vælge en ny formand.

- Der er en vej frem. Det er en lang vej. Der er ingen let løsning på den suppedas, partiet er havnet i.

- Med mig som formand vil vi starte på en frisk. Der vil ikke være et opgør eller en udrensning.

- Jeg ved godt, at jeg for mange af jer vil være et kæmpe sats, men hvo intet vover, intet vinder, siger hun.

Hendes modstandere til formandsposten er favoritten Morten Messerschmidt og førsteudfordreren Martin Henriksen.

Henriksen brugte en del af sin taletid på at lange ud efter Messerschmidt, der søndag valgte en mere forsonende stil efter en uskøn valgkamp. Merete Dea Larsen brugte sin taletid på at kritisere den slags adfærd.

- Vi skal have genetableret et stærk fundament, som blomstrer i medgang og er i stand til at modstå modgang.

- Vi skal have opbygget organisationen, så vores folkevalgte får en langt bedre platform. Vi skal have mere hjælp til, at de dagsordener, der er i Danmark, bliver ført op, siger hun.

Merete Dea Larsen taler for bedre kommunikation internt i partiet, så de dagsordener, der optager de menige medlemmer, også når partitoppen.

- Vi skal simpelthen undgå, at der falder politik ned mellem stolene, siger hun i sin tale.

Hun brugte også sin taletid på at skælde ungdomsorganisationen ud og bad den om at bakke den til enhver tid siddende formand op.

Organisationen har åbenlyst ført valgkamp til fordel for Morten Messerschmidt.

/ritzau/