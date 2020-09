DF-profil genopstiller ikke: Dybt skuffet over eget parti

Marie Krarup mener, at Dansk Folkeparti har svigtet ved at støtte et forbud imod rituel omskæring.

Folketingsmedlem Marie Krarup (DF) vil ikke stille op ved næste folketingsvalg.

Det skriver hun i et Facebook-opslag.

- Jeg er dybt skuffet over, at Dansk Folkeparti trods mine protester har besluttet sig for at støtte et forbud imod rituel omskæring. Det er ikke nationalkonservativt. Det er et svigt.

- Et svigt over for de danske jøder og over for familiens frihed til at opdrage sine børn, skriver hun.

Krarup var mandag i Varde for at fortælle sin bestyrelse for Dansk Folkepartis lokalafdeling, at hun ikke genopstiller.

- Jeg vil naturligvis stadig arbejde for en nationalkonservativ dagsorden i Folketinget og i Dansk Folkeparti, skriver hun.

På et gruppemøde i sidste uge besluttede Dansk Folkepartis folketingsgruppe, at partiet støtter et forbud mod omskæring af drengebørn under 18 år.

Allerede her stod det dog klart, at forbuddet ikke havde opbakning fra hele gruppen.

Tre af de 17 folketingsmedlemmer har fået dispensation til at stemme, hvad de vil. Det er næstformand Morten Messerschmidt, tidligere næstformand Søren Espersen og Marie Krarup.

Debatten om rituel omskæring af drenge er blusset op i de seneste uger.

Det er særligt, efter at flere lægefaglige organisationer løbende har trukket sig fra en arbejdsgruppe, som skal udarbejde en ny vejledning for ikkemedicinsk omskæring.

Marie Krarup skriver på Facebook, at hun efter næste valg vil vende tilbage til jobbet som gymnasielærer.

- Jeg har aldrig følt mig som politiker, og mit arbejde i Folketinget har altid haft en udløbsdato. Den er nu sat til den dag, der afholdes næste folketingsvalg. Jeg glæder mig til at komme tilbage til mit lærerkald som gymnasielærer, skriver hun.

