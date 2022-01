DF-profil kan ikke støtte Messerschmidt som ny formand

Marie Krarup mener, at Morten Messerschmidt kunne blive en god politisk ordfører, men ikke formand for DF.

Folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Marie Krarup, kan ikke støtte Morten Messerschmidt ved partiets kommende formandsvalg. Det skriver hun mandag på Facebook.

Krarup kalder Messerschmidt en fremragende politisk retoriker og en god mulig politisk ordfører. Men hun mener, at han har svagheder som leder, skriver hun.

- Det var svært for ham at lede en gruppe i EU - det blev en fiasko. Jeg mener også, han svigtede DF ved at blive som næstformand, da han blev dømt i byretten. Det var forkert af ham og kastede en skygge over ham selv og partiet, lyder det i opslaget.

I stedet peger Marie Krarup på en af den nuværende politiske næstformands modkandidater til formandsposten - Martin Henriksen.

- Jeg har nogle uenigheder med Martin Henriksen. Men jeg ved, at han er en person man kan stole på og tale med. Han er et ordentligt menneske, der ikke giver sig ud for at være mere, end han er. Jeg tror, at Martin kan blive en god formand for Dansk Folkeparti, skriver Krarup.

I kommentarfeltet på opslaget takker Martin Henriksen, som er tidligere udlændingeordfører i partiet og sidder i Stevns Byråd, for støtten fra Marie Krarup.

- Mange, mange tak for de pæne ord om min person. Det er meget værdsat, Marie. Alt godt, skriver han.

Dansk Folkeparti skal vælge ny formand på et ekstraordinært årsmøde 23. januar.

Nuværende formand Kristian Thulesen Dahl har valgt at trække sig oven på et dårligt kommunalvalg i november sidste år.

Marie Krarup har tidligere talt varmt for, at tidligere folketingsmedlem Inger Støjberg skulle ind i Dansk Folkeparti og blive formand for partiet.

Hun mener i den sammenhæng, at en af Morten Messerschmidts fejl er, at han ikke gjorde nok for at få Inger Støjberg med i partiet, skriver hun i opslaget.

Marie Krarup er det andet medlem af Dansk Folkepartis folketingsgruppe, som bakker op om Martin Henriksen ved det kommende formandsvalg. Den første var beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted.

Der er i alt fire kandidater til at blive formand for Dansk Folkeparti. Indtil videre er Messerschmidt og Henriksen de eneste, som har fået opbakning fra medlemmer af folketingsgruppen i partiet.

/ritzau/