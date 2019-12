DF-profil om Vermunds "perker"-sag: Hun må sige hvad hun vil

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, er kommet i vælten, fordi hun har brugt ordet "perker".

En kort sekvens i DR-dokumentaren "Vermund og kampen om højrefløjen", som blev sendt tidligere på ugen, har skabt en del storm om Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

I dokumentaren bruger hun i et klip ordet "perker" om en person, der kører forbi hende i en limousine.

Der er delte meninger om det ordvalg blandt partierne i blå blok, som Nye Borgerlige er en del af.

Dansk Folkepartis næstformand, Søren Espersen, mener, at Vermund må sige, hvad hun vil.

- Jeg vil ikke kritisere andre for tonen eller sprogbrug. Det er jeg holdt op med.

- Det gode ved Danmark er, at folk må sige, hvad de vil. Så længe de ikke øver vold eller truer med vold, må de sige hvad de vil.

- Om jeg ville sige det samme eller ikke ville sige det samme, vil jeg ikke kommentere. Hun er i sin fulde ret til at gøre det, og hun må selv forklare sagen, siger Espersen.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, er af en anden holdning.

- Det er et mærkeligt ordvalg, og det er et udtryk for mangel på god gammeldags opdragelse og dannelse.

- Det kan godt være, der er miljøer, der bruger det ord om sig selv. Men så er det internt i det miljø. Hun skal ikke komme som folkevalgt og anvende den type ord, siger Mette Abildgaard.

En anden konservativ politiker, Naser Khader, har kendt Vermund i en del år, og de ses også privat. Han har aldrig hørt hende bruge ordet "perker", og han er overrasket over, at hun har brugt ordet, siger han.

- Det ligner hende ikke. Det overrasker mig. Vi skal kunne tale bramfrit, men der er ord, som jeg personligt ikke ville bruge, siger Khader.

Han sidder i Folketingets Retsudvalg med Vermund, og hvis hun i en sjov sammenhæng havde kaldt ham "perker", havde det været en anden sag, siger Khader. Når ordet bruges som i den konkrete sag, er det ikke morsomt, mener han.

Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, mener heller ikke, at man skal bruge den slags udtryk.

- Jeg synes, vi skal tale ordentligt og respektfuldt til hinanden og om hinanden, siger hun i en skriftlig kommentar.

Alex Vanopslagh, leder af Liberal Alliance, vil ikke give sagen opmærksomhed, oplyser han.

Vermund selv har over for Ekstra Bladet forsvaret sit ordvalg.

- Lad os nu kalde tingene, hvad de er. Er man en neger, så er man neger, hvis man er indvandrer, så er man indvandrer, hvis man er perker, så er man perker, har hun sagt til avisen.

/ritzau/