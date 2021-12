DF-profil: Støjberg skal genvælges før hun kan blive formand

Folketingsmedlem Marie Krarup (DF) roste for to uger siden løsgænger Inger Støjberg til skyerne og kaldte hende den bedste kandidat til at blive formand for Dansk Folkeparti, selv om hun ikke er medlem af partiet.

Mandag fik Støjberg en historisk dom på 60 dages ubetinget fængsel. Dermed er billedet knap så klart ifølge Krarup.

- Hun skal jo i hvert fald afsone, så det er et praktisk problem.

- Hun kan ikke blive formand, så længe hun afsoner, det er helt klart. Det kan ikke lade sig gøre. På lang sigt kan hun selvfølgelig godt. Hvis hun bliver genvalgt til Folketinget, så kan hun blive en fremragende formand, siger Marie Krarup.

Andre medlemmer af Dansk Folkeparti har ikke taget samme forbehold for, at Støjberg kunne blive formand. Formandsposten i DF er ledig i næste måned, hvor Kristian Thulesen Dahl træder tilbage efter et skidt kommunalvalg for partiet i november.

Næstformand Morten Messerschmidt (DF) har sagt, at han vil trække sit kandidatur til formandsposten, hvis Støjberg stiller op som formand.

Krarup har tidligere været kritisk over for Morten Messerschmidt i forhold til dennes formandsambitioner. Han har fået en betinget dom på seks måneder for dokumentfalsk og svindel med EU-midler. Han har anket dommen til landsretten.

Tirsdag mener Krarup, at han godt kan blive formand, hvis han bliver genvalgt til Folketinget.

- Ja, hvis han bliver genvalgt, er man ude over det med dommen, det er klart, siger hun.

Både Støjberg og Messerschmidt risikerer at blive smidt ud af Folketinget på grund af deres domme, men det er endnu ikke afklaret.

En proces er indledt for at se, om der er flertal i Folketinget for at erklære Støjberg uværdig.

Messerschmidts dom skal være endelig, før en eventuel lignende proces indledes.

Tidligere har Krarup været kritisk over for Messerschmidt.

- Jeg kan ikke støtte en dømt formand, jeg støtter Inger Støjberg, jeg kan også støtte Peter Kofod, han er en god mand. Men vi kan ikke have en dømt mand i spidsen for Dansk Folkeparti, sagde Krarup for to uger siden.

