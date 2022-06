DF-rådmand i Aalborg forlader partiet: Føler sig ikke inddraget

Kristoffer Hjort Storm, der er rådmand for Senior- og Omsorgsforvaltningen i Aalborg Kommune, har valgt at forlade sit parti, Dansk Folkeparti.

Det meddeler partiet i en pressemeddelelse, skriver Nordjyske. Politikeren selv skriver det også på sin Facebook-profil.

Han siger til Nordjyske, at han som Dansk Folkepartis eneste mand på en borgmesterpost ikke føler sig inddraget af partiledelsen.

- Ikke i det omfang, jeg havde håbet på at blive, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

På Facebook skriver Kristoffer Hjort Storm, at han har haft nogle af sine største oplevelser gennem sine næsten 12 år som medlem af DF.

- Men nogle gange sker der det i et forhold, at man udvikler sig forskelligt. For mit vedkommende har det faktisk stået på i en længere periode, hvilket jeg også har givet udtryk for flere gange.

- Jeg ønskede ikke, at min udmeldelse skulle flytte fokus fra folkeafstemningen. Derfor har jeg valgt at holde det internt indtil i dag.

Han skriver videre, at han har stor respekt for partiformand Morten Messerschmidt, som i hans øjne er "landets bedste debattør" og "et meget behageligt menneske".

- Så jeg ønsker ham al mulig held og lykke med partiet. Men det bliver uden mig, skriver han.

Over for Nordjyske tilkendegiver Kristoffer Hjort Storm en vis pessimisme i forhold til at få partiet tilbage på ret køl efter en lang periode med mange interne problemer.

- Jeg tror ikke, de har, hvad der skal til for at komme tilbage på sporet. Der er simpelthen for meget fokus på andre ting end reel politik, siger han til mediet.

Også over for DR giver han udtryk for, at han ikke tror på en genrejsning af partiet.

- Der er sket nogle ting, man ikke kan ændre på. Vi har fået en kultur, der er selvdestruktiv, og vi kan ikke vende den spiral, vi er kommet i, siger Kristoffer Hjort Storm til DR Nyheder.

Partiet var igennem et opslidende formandsvalg i januar, som efterfølgende fik flere profiler til at trække sig. Bag partiet lå på det tidspunkt en række dårlige valgresultater.

Senest har tidligere formand Kristian Thulesen Dahls fravær ved partiets valgfest til folkeafstemningen onsdag sat gang i ballade og spekulationer om, hvorvidt også Thulesen Dahl er på vej væk.

Kristoffer Hjort Storm fortsætter som rådmand, men som løsgænger.

/ritzau/