DF: Regeringen tøver unødigt med at tvinge syrere hjem

Regeringen bør droppe europæisk linje og samarbejde med Syrien om tvangshjemsendelser, mener Pia Kjærsgaard.

Det vil ifølge Dansk Folkeparti have mere symbolsk værdi end reel effekt, at regeringen vil genvurdere en række syrere fra Damaskus-provinsens sager for at se, om de stadig skal have lov til at opholde sig i Danmark.

Regeringen vil nemlig fortsat ikke hjemsende syrere uden opholdstilladelse med tvang, hvis de ikke frivilligt rejser til Syrien. Det skyldes, at man ikke vil samarbejde med Syriens omstridte præsident, Bashar al-Assad.

Derfor ændrer regeringens beslutning intet i det store billede, mener Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Pia Kjærsgaard.

- Myndighederne har jo netop sagt, at der er visse steder i Syrien, der er sikre. Og derfor er der ikke grund til opholdstilladelse i Danmark.

- Men det strander hver gang, fordi man ikke vil samarbejde med Assad-regimet, siger hun.

- Vi kommer ikke et skridt videre, andet end at det er stort signal for udlændingeministeren. Men det kan jeg jo ikke bruge til noget, når syrerne alligevel ikke kommer hjem. For det må jo være målet.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) har søndag oplyst, at en bunke sager, hvor syrere har fået midlertidig beskyttelse i Danmark, skal kigges igennem efter nye afgørelser fra Flygtningenævnet.

Afgørelserne lyder, at situationen i Damaskus-provinsen i Syrien ikke i sig selv kan være grund til at give opholdstilladelse i Danmark.

Et skøn med væsentlige usikkerheder fra ministeriet lyder på, at der er omkring 900 sager, der skal genvurderes.

Der kan dog være andre grunde til, at syrerne har ret til beskyttelse af mere individuelle hensyn. Derfor er det ikke ensbetydende med, at alle vil skulle forlade landet.

Mattias Tesfaye afviser, at det er nyttesløst at gennemgå sagerne på ny og henviser til, at 100 syrere sidste år valgte at rejse frivilligt fra Danmark til Syrien. En nyoprettet styrelse, Hjemsendelsesstyrelsen, skal øge det tal.

Samtidig peger ministeren på, at der er udenrigspolitiske hensyn, der gør, at regeringen ikke ønsker at samarbejde med styret i Syrien.

Regeringen har lagt sig på linje med en række vestlige lande om at isolere Assad-styret i Syrien. Her ønsker regeringen ikke, at Danmark går enegang og dermed risikerer at legitimere Assad-styret i Syrien, lyder det.

Samtidig understreger ministeren, at der er en dialog med Danmarks allierede om situationen.

Ifølge Pia Kjærsgaard kan Danmark dog lige så godt indstille sig på, at det før eller siden bliver til et samarbejde med Assad.

- Jeg kan godt forstå, at det er svært at samarbejde. Men vi må bare se i øjnene, at Assad nok sidder der i en årrække. Han er ikke sådan lige til at slippe af med, selv om vi måske godt kunne ønske os det, siger hun.

/ritzau/