DF: S laver kovending i håndtryksag

S svigter aftale med regeringen og DF om håndtryk, mener DF's integrationsordfører, Martin Henriksen.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, svigter partiets aftale med regeringen og Dansk Folkeparti, når hun ikke støtter et lovforslag om, at udlændinge skal give borgmesteren hånden ved en ceremoni, når de bliver danske statsborgere.

Det mener DF's integrationsordfører, Martin Henriksen.

- Det er en meget mærkværdig udmelding. Jeg ser det som en kovending fra Socialdemokratiet. Jeg havde den klare opfattelse af, at der var en forståelse omkring forhandlingsbordet i sommer, siger Martin Henriksen.

- Man var enige om, at man skulle give hånd. Så skulle regeringen finde ud af, om man var med på det, og hvordan det kunne lade sig gøre.

Det er udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der vil have håndtrykket skrevet ind i lovteksten omkring ceremonien.

Mette Frederiksen understreger, at det er vigtigt at give hinanden hånd.

- For mig er det vigtigt, at man giver hånd til hinanden. Når man skræller alt andet væk, så er det et ligestillingsspørgsmål, siger hun.

- Jeg synes selv, at det vil være ydmygende, hvis jeg som kvinde rækker hånden frem til et menneske, hvis der så er en mand, der ikke vil trykke mig i hånden.

Hun vil først indføre ceremonien for at få dansk statsborgerskab. Siden kan politikerne se på, om der skal lovgives for, at udlændinge skal give hånd, mener hun.

Spørgsmål: Er håndtryk diskrimination mod muslimer, Martin Henriksen?

- Det er almindelig sund fornuft, uanset hvad man har af religiøs overbevisning, at man hilser respektfuldt på hinanden. Nogle muslimer, ikke alle, har det skidt med at hilse, men skik følge eller land fly, siger Martin Henriksen.

Han mener, at Mette Frederiksen er blevet bange for S-borgmestre på Københavns Vestegn. Her vil Ishøjs Ole Bjørstorp ikke kræve et håndtryk ved ceremonien.

- S-borgmestre på Vestegnen er blevet bange for, hvordan deres muslimske vælgere vil reagere, hvis det bliver gennemført, mener Martin Henriksen.

/ritzau/