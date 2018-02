DF: Social snyd er bombe under velfærdssamfund

Social snyd skal stoppes. Ellers bryder velfærden sammen, mener DF's finansordfører René Christensen.

Kommunerne bør stramme kontrollen med udbetalingen af sociale ydelser, når Odense Kommune sidste år kunne stoppe snyd for 1,6 millioner kroner fra udrejste personer. Omfattende social snyd truer velfærdssamfundet.

Det siger Dansk Folkepartis finansordfører René Christensen.

TV2 oplyser, at Odense Kommunes kontrolgruppe mere end fordoblede gevinsten ved at stoppe social snyd fra 730.000 kroner i 2016.

- Tallet omfatter kun personer, som er udrejst. Der sker desværre masser af svindel med offentlige ydelser. Det er en bombe under vort velfærdssystem, mener René Christensen.

- Systemet tager udgangspunkt i, at borgerne fortæller sandheden. Fællesskabet holder hånden under dem, som i kortere eller længere tid har behov for velfærdsydelser.

I juni 2017 advarede Odense Kommunes skoleforvaltning om, at flere søskende udeblev, fordi deres familie var udrejst. Familien fik årligt 327.656 kroner i offentlige ydelser.

Kommunerne bør måske skærpe kontrollen, selv om det koster ekstra, når der er så mange penge at hente, mener Réne Christensen.

Han sidder i byrådet i Guldborgsund Kommune. De har ansat to personer, blandt andet en pensioneret politibetjent for at stoppe social snyd, forklarer han.

- De tager sig af sager med formodning om, at der foregår social snyd. Det kan være folk, der er rejst ud af landet. Men det kan også være alt mulig andet. Nu oplever vi sager om 225 timers reglen, siger René Christensen.

- Det er påfaldende, at så mange pludselig kan få et job til 225 timer. Men ikke ud over 225 timer.

Spørgsmål: Skal vi passe på, at vi ikke får et "stikkersamfund"?

- Der kommer nogle tilrejsende til Danmark, som ikke helt har forståelsen af, hvordan velfærdsydelser finansieres: Af fællesskabet. Det er grotesk, at man modtager ydelser, hvis man er bortrejst, siger René Christensen.

