DF støtter tjek af elevers computere i gymnasier

Gymnasier skal kunne tjekke elevers bærbare for at stoppe snyd ved eksamen, mener DF's ordfører, Marie Krarup.

Det er nødvendigt, at gymnasier får lov at tjekke elevernes bærbare computere for at stoppe eksamenssnyd. Ellers får snyderne de bedste studiepladser.

Det mener Dansk Folkepartis gymnasieordfører, Marie Krarup. Hun støtter undervisningsminister Merete Riisager (LA), som foreslår et tjek i sit udkast til ny bekendtgørelse om prøver og eksamener, skriver Information.

- Det er en fin idé. Vi kan ikke leve med, at der er så meget snyd til eksamener. At tjekke computeren er helt normalt, siger Marie Krarup.

- I gamle dage kiggede man i folks tasker om de havde forbudte hjælpemidler med til eksamen.

I 2011 stoppede Marie Krarup som gymnasielærer. Snyd med bærbare var et problem allerede dengang, fortæller hun.

- Jeg har oplevet mange problemer med de sociale medier og brug af computere. De tager opmærksomheden væk fra undervisningen. Det er et kæmpestort problem, siger Marie Krarup.

- Man er nødt til at kontrollere adgangen til mobiltelefon og computer i undervisningen og ved eksamen.

Gymnasier skal også kunne undersøge elevernes aktivitet på sociale medier. Undervisningsministeriet mener, at reglerne vil have "en væsentlig præventiv effekt".

Undervisningsministeriet skriver til Information, at skolen ikke kan tiltvinge sig adgang til elevens udstyr.

Men det kan være "en betingelse for elevens aflæggelse af prøven, at eleven giver skolen adgang til sit udstyr, hvis skolen beder herom".

Ellers kan skolen for eksempel tilbageholde elevens private ejendele i et døgn eller bortvise eleven.

Spørgsmål: Forsvinder respekten for eksamen med mere snyd?

- Ja. Men de, der snyder, får også de gode studiepladser. Karakterer betyder meget. Hvis man har snydt, kommer man ind på læge- eller statskundskabs-studiet, mener Marie Krarup.

/ritzau/