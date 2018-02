DF: Stop af asylsøgninger vil gøre integration nemmere

Et forslag om asylstop fra Socialdemokratiet kan udløse en krammer fra Martin Henriksen og Dansk Folkeparti.

Asylansøgere skal have deres sag behandlet på et center i et land i eksempelvis Nordafrika. Og hvis de får asyl, skal de sendes gennem FN-systemet og ikke til Danmark.

Sådan lyder Socialdemokratiets forslag ifølge DR og Berlingske.

Forslaget vil ifølge Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, hjælpe integrationen af flygtninge, der allerede er i Danmark.

- Det indlysende er, at det bliver væsentligt nemmere at styre tilstrømningen til Danmark. Derfor har vi i Dansk Folkeparti været fremme med det her i 2014 og 2016, siger han.

- Vi vil få meget nemmere ved at få styr på tilstrømningen samt integrationen af de mennesker, der er her, og hvor der er en masse integrationsproblemer.

Forslaget har allerede fået kritik for at være svært at udføre i virkeligheden uden at gå på kompromis med internationale konventioner.

Den bekymring afviser Martin Henriksen, der dog understreger, at "konventioner er ikke det, vi går allermest op i".

- Hvis det her forslag bliver lavet på den rigtige måde, kan det godt lade sig gøre inden for de forskellige konventioner, siger han og giver følgende eksempel:

- Vi laver en ordning, hvor folk kan få formuleret deres asylsag i Danmark.

- Men hvis de skal have asyl, får de beskyttelse i et andet land end Danmark. Vi tager ansvaret for, at vi eller et andet land driver det center på forsvarlig vis.

- Så vil det være inden for FN's konventioner, fordi vi sikrer, at de ikke udsættes for tortur eller forfølgelse.

Han lover derfor en belønning til Socialdemokratiet, hvis de stemmer for et asylstop.

- Hvis de virkelig vil stå fast på det her, skal de have en stor gruppekrammer, for det er noget, der vil gøre en forskel for Danmarks fremtid, siger Martin Henriksen.

/ritzau/