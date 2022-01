DF tilbyder Støjberg løn for at være tæt på partiet

Dansk Folkepartis ledelse har længe talt varmt for, at tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg bør melde sig ind i partiet og endda kan være en formandskandidat. Det er ikke sket, men nu har partiet tilbudt hende et job for at være "tæt knyttet".

Det bekræfter partisekretær, Steen Thomsen, over for DR og fortæller, at det er vedtaget af partiets Folketingsgruppe.

- Inger Støjberg passer, som Kristian Thulesen Dahl (formand red.) også har sagt, én til én til Dansk Folkeparti, så vi vil selvfølgelig gerne have hende så tæt tilknyttet til os som muligt, siger partisekretæren til DR og siger om, hvilket job, det kunne være:

- Det skal vi så finde ud af. Men med Inger Støjbergs kompetence kan vi sagtens finde et job, der vil tilfredsstille både Inger Støjberg og Dansk Folkeparti.

Inger Støjberg blev i december ved Rigsretten idømt 60 dages fængsel for forsætligt at have brudt loven ved at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig, uden den individuelle sagsbehandling, de havde ret til.

Kort før jul blev Inger Støjberg, der også er tidligere næstformand i Venstre, erklæret uværdig til at sidde i Folketinget og mistede dermed sit mandat.

- Jeg tror ikke, at I skal regne med, at det allersidste er sagt fra min side, sagde Inger Støjberg her.

Dansk Folkeparti har længe bejlet voldsomt til Inger Støjberg. Kristian Thulesen Dahl ankom sammen med hende til Folketingets åbning, hun var gæstetaler ved partiets årsmøde i september og de havde kontor på samme gang, før hun blev erklæret uværdig.

Gang på gang har ledende medlemmer af partiet sagt, at hun kunne være en god formand. Deadline for kandidater er fredag ved midnat. Endnu har Inger Støjberg ikke meldt ud, om hun har meldt sig ind eller er interesseret.

Efter at være erklæret uværdig har Inger Støjberg ved udgangen af sidste måned mistet sin folketingsgage og er heller ikke berettiget til eftervederlag.

Hun startede dog sidste år hjemmesiden Inger.dk, hvor medlemmer for 25 kroner om måneden kan se videoer med hende og deltage i telefonmøder.

