DF truer minister med fyreseddel for at lave for lidt

Thyra Frank (LA) skal efter sommer fremlægge konkrete forslag, hvis hun ønsker at forblive minister, truer DF.

Det går for sløvt for sig i ældreministeriet, mener regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti.

Faktisk udretter ældreminister Thyra Frank (LA) så lidt, at partiet ligefrem truer med at få hende afsat som minister. Det skriver DR.

Senest efter sommerferien skal hun fremlægge nogle markante forslag, der forbedrer vilkårene for de ældre i landet, kræver DF.

- Det er klart, at hvis vi ser en minister, som ikke - eller som nægter - at tage hånd om de meget store udfordringer, der er på ældreområdet, så kan et mistillidsvotum i sidste ende være noget, vi bliver nødt til at arbejde med, siger Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen, til DR.

Ifølge Jeppe Jakobsen kan der enten blive tale om, at Dansk Folkeparti selv stiller mistillidsvotum til Thyra Frank, eller at DF stemmer for et mistillidsvotum, som oppositionspartierne i rød blok stiller.

Han oplyser til DR, at han har opbakning til den potentielle ministerfyring fra sit partis ledelse.

Og det er ikke første gang, at der er kritik af Thyra Franks initiativer på området. Socialdemokratiet har også tidligere været efter ministeren for at ligge lidt på den lade side.

Det skyldes blandt andet, at regeringen ved folketingsårets begyndelse i 2017 fremlagde et lovkatalog over de respektive ministres kommende lovforslag.

Ud for Thyra Franks navn var der tomt.

Blandt de områder, som ældreministeren ifølge DF bør tage hånd om, er antallet af demente de kommende år, samt at det er svært for ældreplejen at rekruttere nok personale.

Tilbage står ældreminister Thyra Frank uforstående over for kritikken, som hun kalder for hård og meget urimelig.

Ifølge hende er der nemlig kommet flotte resultater på ældreområdet.

- Den undrer mig meget, for vi har faktisk skabt rigtig flotte resultater sammen. Ved finansloven for 2018 var ældreområdet netop det velfærdsområde, der fik flest penge: 2,7 milliarder kroner, siger Thyra Frank til DR.

Thyra Frank oplyser, at hun har et tæt samarbejde med Jeppe Jakobsen, og at de har skabt mange ting i fællesskab, som hun er stolt af.

DF giver dog også ministeren noget tid at løbe på, inden partiet vil skride til handling.

Hvis Thyra Frank til oktober i lovkataloget for det kommende folketingsår fremlægger mange tiltag, er DF's medlemmer glade, oplyser Jeppe Jakobsen.

Thyra Frank blev i november 2016 udnævnt til ældreminister.

/ritzau/