DF: Udlændinge skal betale for tidlig pension til nedslidte

Dansk Folkeparti har en stribe krav til S-udspil om tidlig pension. Røde støttepartier er skeptiske.

Hvis Dansk Folkeparti skal lægge stemmer til en ny tidlig pension for nedslidte, kræver partiet udlændingestramninger.

Formand Kristian Thulesen Dahl (DF) præsenterer nu en række konkrete krav til de kommende forhandlinger om regeringens mærkesag.

Det skriver Jyllands-Posten fredag.

DF stiller som betingelse, at pengene til den nye ordning skal findes ved besparelser på udlændingeområdet.

- Der skal være et kryds mellem tidlig pension og udlændinge, siger Thulesen Dahl til Jyllands-Posten og peger på fire områder, hvor der kan findes penge:

For det første vil DF have flere flygtninge hjemsendt – blandt andet til Syrien, hvor Flygtningenævnet har vurderet, at forholdene i visse områder gør det muligt.

For det andet vil partiet skære i ydelserne til udlændinge i Danmark.

For det tredje vil DF indføre et årligt loft over antallet af ikkevestlige indvandrere, og for det fjerde vil partiet have optjeningsprincipper på flere offentlige ydelser.

Regeringen ventes at fremlægge sit længe ventede forslag til tidlig pension i august og har tidligere sagt, at den vil afsætte tre milliarder kroner årligt til ordningen, og at en ekstra skat på bankerne skal finansiere broderparten.

DF er skeptisk over for bankskatten, som kan koste forbrugerne penge.

- Vi tror heller ikke, at tre milliarder kroner i årlige udgifter er tilstrækkeligt. Og det bliver en udfordring at finde pengene i lyset af coronakrisen, siger Thulesen Dahl, som står til at få en afgørende rolle i forhandlingerne, hvor regeringen mangler opbakning fra støttepartiet De Radikale.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder DF's forhandlingsudspil "glædeligt og positivt" og vil ikke afvise at koble udlændinge og pension.

- Men ydelseskommissionen skal først senere aflevere sit bidrag. Derfor vil jeg synes, at det er præmaturt at diskutere ydelser før det, siger han til forslaget om at skære i ydelser.

Både Enhedslisten og SF afviser dog koblingen. Og De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, påpeger, at netop ydelserne er aftalt i det såkaldte forståelsespapir, som er grundlaget for partiets støtte til regeringen:

- Det er nu engang os, der er støtteparti for den her regering, siger hun til Jyllands-Posten.

