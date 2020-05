DF: Usandsynligt at Mette F. ikke kendte til afstandsdebat

En række partier i Folketinget mener, at nye oplysninger om afstandskrav kunne have ændret genåbning.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, kritiserer ligesom en række andre partier statsminister Mette Frederiksen (S) for at tilbageholde oplysninger i forhandlinger.

Partierne forhandler med "blind makker", siger Thulesen Dahl. Han henviser til, at afstandskravet blev sat ned fra to til en meter søndag kort efter genåbningsaftalen blev forhandlet på plads torsdag.

Statsministeren sagde tirsdag på et pressemøde, at hun ikke under forhandlingerne vidste, at afstandskravet ville blive mindsket, og at beslutningen først blev truffet søndag. Men at der "løbende har været" overvejelser om retningslinjer hos Sundhedsstyrelsen.

- Hun har givet ret i, at beslutningen ikke var truffet på det tidspunkt, hvor vi forhandlede. Men hun kan ikke have været uvidende om, at der har været drøftelser og diskussioner om, at det skulle ændres, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Det er meget lidt sandsynligt, at hun ikke har været bekendt med de drøftelser i sundhedsmyndighederne.

I Folketingssalen ytrer formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, også skepsis over for, om statsministeren var uvidende om, at afstandskravet ville blive mindsket.

- Jeg har lidt svært ved at tro på, at statsministeren, der sidder for bordenden, ikke vidste, at det her var på vej, siger han.

Tidligere tirsdag sagde statsminister Mette Frederiksen også, at hun ikke mener, det havde ændret på resultatet af forhandlingerne, hvis det nye afstandskrav havde været kendt.

- Jeg er ikke enig i, at det ikke havde gjort nogen forskel. Fra flere partier var der en stor interesse i, om afstandskravet kunne mindskes. Der blev spurgt ind til det, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Det har en stor betydning, selvfølgelig har det det.

Også De Radikale, Liberal Alliance og Nye Borgerlige undrer sig over forløbet.

Thulesen Dahl siger samtidig, at det nye afstandskrav kunne have gjort en forskel for de 100.000 elever i gymnasierne, der endnu ikke kan komme tilbage, samt for kulturudbud som museer og kunstmuseer.

- Det havde gjort en forskel. Det havde givet endnu mere politisk grobund for, at man kunne have åbnet alt og så lukket specifikke områder, hvis man havde kendt de nye retningslinjer, siger Kristian Thulesen Dahl.

I Folketingssalen siger Mette Frederiksen dog, at hun er uenig.

- Det var ikke to meters-kravet, der gjorde, at der er ting, der først kan åbne op i fase tre eller fire som for eksempel biografer. Det er konsekvensen af at have en kontrolleret faseopdelt åbning. Det har ikke noget med kravet om en eller to meter at gøre, siger Mette Frederiksen.

