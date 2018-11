DF vælger ældre over infrastruktur i finanslovsforhandling

Ældre har for få penge, mener Dansk Folkeparti, som afholder sig fra at indgå aftaler, før problemet er løst.

Det er langt vigtigere, at økonomien for landets pensionister får et løft, end at forhandle om nye tiltag om infrastruktur.

I hvert fald hvis det står til Dansk Folkeparti, som kræver forbedringer for de ældre, før andre områder kan se frem til flere penge.

Det slår partiets gruppeformand, Peter Skaarup, fast i forbindelse med finanslovsforhandlinger torsdag. Her er et af emnerne netop infrastruktur.

- Når vi ikke lige i dag dukker op med en masse projekter, så er det, fordi vi skal være sikre på, at der er penge til pensionisterne i den her finanslov.

- Vi vil ikke på det her tidspunkt sige, at vi skal give 20 eller 50 millioner til det ene, andet eller tredje. Vi skal være sikre på, at problemet for pensionisterne bliver løst, og før vi har en fornemmelse af det, har vi ikke lyst til at give en masse bidrag, tilskud eller ordninger på forskellige områder, siger han.

Regeringen forhandler i disse dage med støttepartiet Dansk Folkeparti om finansloven for 2019. Den skal være vedtaget i Folketinget inden nytår.

Dog er DF's transportordfører, Kim Christiansen, også til stede ved dagens forhandlinger, og det er ikke uden tanker og meninger på området.

Blandt andet mener han, at det ikke giver mening at investere milliarder i en ny bro over Vejle Fjord, som kun vil betyde nogle minutters besparelser for togrejsende.

