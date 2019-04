DF venter aftale om pension inden for en uge

Sidste store knast, inden der kan udskrives valg, er forhandlinger om pension, som står til at lande snart.

Inden for en uge kan der være en aftale om tidligere pension for de mest nedslidte. Det mener Dansk Folkeparti, der sidder med ved forhandlingsbordet.

Aftalen er den sidste store knast, inden der kan udskrives et folketingsvalg. Og parterne er nået langt ifølge DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Vi er langt. Vi har alt på bordet, og vi har al den viden, vi skal have for at blive enige politisk, og jeg regner med, at vi inden for en uges tid kan forbedre vilkårene for dem, der er nedslidte i dag, siger han torsdag på vej ind til nye forhandlinger.

Målet med forhandlingerne er at sikre, at nedslidte nemmere skal kunne komme på seniorførtidspension.

Socialdemokratiet er ikke længere del af forhandlingerne, som er fortsat mellem regeringspartierne samt Dansk Folkeparti og De Radikale.

Parterne har udelukkende kig på en forbedret aftale om seniorførtidspension. En aftale om differentieret pension, som især Socialdemokratiet har fokuseret på, er lagt på hylden.

Socialdemokratiet fik kritik af ministeren og DF for at være for ukonkrete.

Hvis De Radikale går med i en aftale, kan det låse området, så Socialdemokratiet ikke kan lave en aftale efter valget.

