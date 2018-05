DF venter bredt flertal for at fjerne studenters karakterbonus

Karakterer skal ikke hæves kunstigt, mener DF-ordfører Jens Henrik Thulesen Dahl, som forudser bredt flertal.

Til efteråret vil et bredt flertal i Folketinget stoppe, at studenter kan gange deres karaktergennemsnit med 1,08, hvis de inden to år begynder en videregående uddannelse.

Det vurderer Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl.

Han vil ifølge Altinget fjerne ordningen sammen med et flertal af rød blok - Enhedslisten, Alternativet, SF, De Radikale og Socialdemokratiet.

- Jeg har et billede af, at det kan blive en rigtig bred aftale. Efter sommerferien skal vi se på universitetsudvalgets rapport, som anbefaler at fjerne ordningen. Jeg tænker, at denne opgangning af karakterer forsvinder, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Han påpeger, at et udvalg for bedre universitetsuddannelser i marts anbefalede, at 1,08-bonussen afskaffes. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) lover i et folketingssvar, at han vil "drøfte 1,08-reglens fremtid med SU-aftalepartierne".

Han vil onsdag ikke kommentere sagen over for Ritzau.

Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsordfører, Mette Reissmann, er imod ordningen.

- Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at denne bonus ikke har været med til at få de studerende hurtigere i gang med en videregående uddannelse og skævvrider adgangen. Derfor skal karakterbonussen afskaffes, siger hun til Altinget.

Venstre vil se på, om ordningen skal fjernes.

- Vi synes, det virker, som om ordningen stresser de unge meget, og vi kigger på, om det ikke er noget, vi kan få afskaffet, siger Venstres uddannelses- og forskningsordfører, Mads Fuglede, til Altinget.

Liberal Alliance har før set positivt på at fjerne bonusordningen. De Konservative har ikke drøftet partiets holdning til ordningen.

DF ser flere grunde til at fjerne bonus.

- Dels er det mærkeligt, at man kan gange sit gennemsnit op, så man kan få mere end den absolutte topkarakter. Dels ser det ikke ud til at have nogen væsentlig effekt, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

