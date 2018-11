DF: Vi og regeringen er langt fra hinanden om udlændinge

Den største knast i finanslovsforhandlingerne er en aftale om udlændinge. DF vil overbevises af regeringen.

Dansk Folkeparti og regeringen er ikke tæt på en udlændingeaftale i forbindelse med næste års finanslov.

Det siger udlændingeordfører Martin Henriksen (DF), inden parterne tirsdag aften mødes til finanslovsforhandlinger med udlændinge som temaet.

- Mindstekravet er, at regeringen kan overbevise DF om, at det, som den lægger frem, også vil have en effekt. Men der er vi ikke nået til endnu.

- Vi er ikke tæt på at lande en aftale. Men regeringen kan lige pludselig hive en kanin op af hatten, så vi alle bliver blæst omkuld, og det skal den være velkommen til at gøre, siger Henriksen.

DF kræver et såkaldt paradigmeskift i udlændingepolitikken. Det skal ifølge DF konkret betyde, at flere flygtninge sendes hjem til deres hjemlande.

Fokus skal være på hjemsendelser frem for integration, lyder det fra regeringens støtteparti.

Diskussionen om et paradigmeskift i udlændingepolitikken var med til at skabe tumultariske forhold i dansk politik ved sidste års forhandlinger om en finanslovsaftale for 2018.

Forhandlingerne endte i en hårdknude i et forløb, hvor en udlændingeaftale og en aftale om skattelettelser ikke kunne forenes.

Til sidst skød statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) spørgsmålet om stramninger på udlændingepolitikken til hjørne. Men de drøftelser er altså nu genoptaget.

