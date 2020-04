DF vil bevare omstridt håndtryk ved hjælp af sprit

Nye statsborgere skal ikke give hånd ved grundlovsceremonier det næste stykke tid for at undgå coronasmitte.

Dansk Folkeparti er utilfreds med, at regeringen vil suspendere håndtryk ved grundlovsceremonier, hvor man bliver tildelt dansk statsborgerskab.

Det er coronaudbruddet, der får regeringen til at suspendere den del af ceremonien, da det generelt anbefales slet ikke at give hånd i disse dage.

- Vi mener, at vi skal bevare håndtryk ved grundlovsceremonier. Det kan ske ved afspritning før og efter, men vi skal selvfølgelig sikre, at det sker under sundhedsmæssige forsvarlige forhold.

- Ellers bør vi overveje, om det er nu vi skal tildele statsborgerskaber, siger Marie Krarup, der er indfødsrets- og integrationsordfører for DF, i en skriftlig kommentar.

- Desværre handler denne udmelding nok mere om, at partier på venstrefløjen har presset regeringen af værdipolitiske årsager.

- Det handler jo i bund og grund om, at man ikke har lyst til at indordne sig under danske normer, siger Marie Krarup.

Hun henviser til, at S-regeringens støttepartier - De Radikale, Enhedslisten og SF - på det seneste har presset på for at få håndtryksdelen ud ceremonien under coronakrisen.

Da omfanget af coronaudbruddet blev kendt i Danmark, valgte regeringen i første omgang helt at udskyde grundlovsceremonierne. Vurderingen var, at håndtrykket var en vigtig del af det at få statsborgerskab.

Nu siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S):

- Vi kan selvfølgelig ikke forlange, at nye statsborgere skal give borgmesteren hånden, når sundhedsmyndighederne anbefaler, at man slet ikke giver hånd.

