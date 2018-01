DF vil forbyde kalot og tørklæde i folkeskolen

Elever og lærere må ikke længere bære ”markante” religiøse symboler i folkeskolen, hvis det står til Dansk Folkeparti, som har fremsat et nyt forslag om et forbud. De Konservative finder forslaget interessant

Det såkaldte burkaforbud kan åbne døren for en række stramninger på det religions- og værdipolitiske område.

Det vurderer Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, i hvert fald selv, og det er en af grundene til, at partiet netop har fremsat et beslutningsforslag om at forbyde ”markante religiøse symboler i folkeskolen.” Hvis forslaget kan opnå et flertal på Christiansborg, vil det gælde både elever og undervisere.