DF vil genoplive Rejseholdet i ny politiaftale

På mandag præsenterer regeringen sit udspil til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden.

Dansk Folkeparti vil genoplive Rejseholdet i forbindelse med de kommende politiforhandlinger.

Det siger gruppeformand og retsordfører Peter Skaarup (DF), efter at justitsminister Nick Hækkerup (S) til Berlingske har løftet lidt af sløret for, hvad regeringens udspil til en ny flerårsaftale vil indeholde.

- Grundlæggende mener vi, at vi skal genetablere Rejseholdet, hvor man har en drabsefterforskning, som kan køre 24/7. Og hvor der kommer eksperter ud og sikrer, at man får opklaret drab rundt omkring i politikredsene, siger Skaarup.

- Fordelen ved det er, at man også arbejder i weekenden, og man har fremmede øjne, altså andre end de lokale, som ser på tingene.

- Dermed får vi forhåbentlig opklaret de ultimative forbrydelser, altså drab, der ikke er blevet opklaret de seneste år, siger Skaarup.

Han henviser blandt andet til den meget omtalte Emilie Meng-sag, hvor en række medier, herunder DR, har påvist alvorlige fejl i efterforskningen af drabet på den 17-årige pige fra Korsør.

I interviewet med Berlingske siger Hækkerup, at regeringen vil samle otte nuværende specialenheder, herunder Søik, der populært kaldes Bagmandspolitiet, i en ny politikreds. Den nye kreds kan blive den 13. i landet og vil få 800 medarbejdere.

Den kan minde om Rejseholdet, medgiver ministeren. Men Skaarup er ikke sikker.

- Det står uklart for mig. Vi har ikke haft lejlighed til at høre det fra ministeren selv.

- Vi vil gerne se nærmere på det, ministeren kommer med. Det er godt, at han tænker tanker, men det er klart, at vi er nødt til at høre mere om indholdet i at oprette en 13. politikreds til de sværeste forbrydelser, siger Skaarup.

