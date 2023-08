DF vil have behandlingsgaranti på én dag for udvalgte sygdomme

Dansk Folkeparti vil indføre en behandlingsgaranti i sundhedsvæsnet på én dag på udvalgte områder.

Det fortæller sundhedsordfører Mette Thiesen på partiets sommergruppemøde onsdag.

- Vi mener, at det skal være alle danskere forundt, at man fra dag et kan få den rigtige behandling i det danske sundhedsvæsen, siger hun:

- Vi vil gerne sikre, at folk ikke dør på ventelister, fordi de ikke får den rigtige behandling.

I dag er der en behandlingsgaranti på 60 dage. Det har tidligere været 30 dage.

Hvis det offentlige sundhedsvæsen ikke kan levere inden for den tidsfrist, bliver patienten informeret om sine muligheder for at benytte det udvidede frie sygehusvalg og få behandling på et privathospital.

Et sådant forslag vil dog lægge et stort pres på sundhedsvæsnet, også selv om det kun drejer sig om udvalgte områder.

Det vurderer professor i sundhedsøkonomi Jes Søgaard fra Syddansk Universitet.

- Der skal være en meget større kapacitet, der kan fange fluktuationer, for patienterne kommer ikke i en lind og konstant strøm, siger han.

- Hvis du skal have endagsgaranti, så skal du hver dag have kapacitet til at kunne behandle alle patienter, som var det en peak-situation, siger han.

Dansk Folkeparti er endnu ikke helt afklaret om, hvilke områder den hurtige garanti skal dække.

Det afhænger af mulighederne for, hvad det private sundhedsvæsen kan overtage hurtigt.

- Det kunne være hofter, det kunne være knæ, det kunne være fedmeoperationer. Nogle af de steder, hvor man har private aktører, der kan levere, siger Mette Thiesen.

Jes Søgaard afviser dog, at der er meget ledig arbejdskraft- og tid i det private sundhedsvæsen.

- Det er der ikke, siger han og fortsætter:

- Så skal vi have væsentligt højere sygehuskapacitet, altså kombinationen af offentlig og privat.

