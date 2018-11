DF vil have endnu flere billige færgebilletter til øerne

Billigere færger over en længere periode har været en succes, erklærer DF, som nu vil have mere.

Dansk Folkeparti har fokus på landevejsprincippet, hvor det skal koste det samme at sejle med færge til en ø, som det gør at køre en tilsvarende strækning.

Det siger gruppeformand Peter Skaarup (DF) på vej ind til finanslovsforhandlingerne torsdag eftermiddag.

- Det har været en succes og sikret, at vi kan komme frem og tilbage til vores små øer for rimelige penge.

- Det har betydet øget bosætning og turisme på de små øer. Den udvikling vil vi gerne fortsætte, så Danmark hænger godt sammen, og det kræver flere midler, siger han.

De danske øer melder om stor succes, efter at prisen for at sejle med færgen er blevet sat ned.

Markant flere passagerer tager nemlig en tur til for eksempel Læsø og Samsø, efter at Folketinget sidste år satte penge af til, at prisen på færgebilletterne kunne sættes ned i månederne, der grænser op til højsæsonen.

Og det har givet øget omsætning på øerne.

Trods succesen har økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) ikke villet love at udbrede princippet til også at gælde i skolernes sommerferie.

Princippet, der også kaldes trafikal ligestilling, udvides de kommende år. Fra 2019 vil det kun være i den absolutte højsæson, skolesommerferien, at de høje priser gælder.

Og står det til regeringen, er det acceptabelt. Men DF kæmper fortsat for billigere billetter.

- Ja, og over en større del af året også. Der er valgt nogle bestemte perioder, hvor det er gjort billigere. Der vil vi gerne kigge på, hvordan man kan forbedre øboeres mulighed for at komme frem og tilbage, siger Peter Skaarup.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille kommer ikke ind på det, da han går ind i forhandlingslokalet.

- Det er et opsamlingsmøde, hvor vi skal høre, hvad Dansk Folkeparti har at sige på en række områder. Vi er stadig der, hvor vi skal føle hinanden på tænderne og høre, hvad parterne vil, siger han.

Ministeren kommer med et optimistisk bud på, hvornår finansloven kommer på plads i år.

- Man skal altid passe på med at gætte på det, men mon ikke det bliver i november, siger han.

Desuden har DF fokus på en bedre økonomisk udligning blandt kommunerne.

/ritzau/