DF vil have kvinder i værnepligt

Jens Rohde meddelte i går, at han fra dags dato ikke længere repræsenterer kristendemokraterne. Det betyder, at partiet ikke længere er repræsenteret i Folketinget, skriver Ritzau. Rohde, der tidligere har været medlem af Venstre og Radikale Venstre, genopstiller ikke ved næste Folketingsvalg. Politikeren blev kristendemokrat i 2021 og har siden haft en del sammenstød med partiet omkring abort, som Rohde mener er “en ukrænkelig rettighed.” Kristendemokraterne har sommergruppemøde i Odense på lørdag.

I onsdags havde Ukraine uafhængighedsdag, og i den forbindelse blev det 50 år gamle ukrainske børnekor Schedryk genforenet i København, skriver TV 2. Koret blev ellers spredt for alle vinde af krigen, hvor dets medlemmer flygtede til de lande, hvor de nu kunne få asyl, skriver TV 2. Men kunstnerisk leder fra International Youth Festival i Wien Saul Zaks tog intiativ til at få koret samlet og fik arrangeret en bus, der kørte rundt og samlede medlemmerne op for at genforene dem i København. Kristeligt Dagblad var med, da de sang koncert. Læs reportagen her.