DF vil have plejehjemsgaranti for danskere over 80 år

Der er for mange ældre mennesker, som får afslag på plejehjemspladser, mener Dansk Folkeparti.

Danskere over 80 år skal have ret til at få en plads på et plejehjem, mener Dansk Folkeparti. Det skriver TV2.

- Der er for mange historier om ældre mennesker, som får afslag på plejehjemspladser, fordi der ikke er pladser nok, siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til TV2.

Dansk Folkeparti mener, at der skal bygges nye plejehjem, og at de eksisterende plejehjem skal bygges ud.

Partiet vil tilføre området yderligere én milliard kroner, men det fremgår ikke, hvor pengene skal tages fra.

Dansk Folkeparti ved ikke endnu, hvor mange ældre der vil gøre brug af et eventuelt retskrav. Formanden pointerer, at det skal være en mulighed - og ikke et krav - at man kan komme på plejehjem som 80-årig.

- Selv om man er over 80, er det jo ikke en given ting, at man ønsker at komme på plejehjem. Der er mange, som ønsker at være i eget hjem og få pleje og omsorg der, siger DF-formanden til TV2.

Ifølge Dansk Industri vil der i 2030 komme til at mangle 35.000 plejehjemspladser, i takt med at demografien ændrer sig, og der kommer flere ældre.

Ifølge Ritzau Index, der er et vægtet gennemsnit af meningsmålinger, står DF til at få 12,3 procent af stemmerne, når der er valg til Folketinget 5. juni.

