DF vil have staten til at skrotte udskældt tolkefirma nu

Tolkefirmaet EasyTranslate behøver ikke flere chancer, mener Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup.

Der skal være en konsekvens nu og her. Det mener DF's retsordfører, Peter Skaarup, i sagen om tolkefirmaet EasyTranslate.

Firmaet leverer tolke til blandt andet politiet, domstolene og Udlændingestyrelsen. Men der har været tilfælde af misligholdelse af kontrakten fra EasyTranslates side.

Det fremgår af et folketingssvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S) til netop Skaarup. Ministeren er torsdag indkaldt i samråd om sagen.

- Hvis firmaet ikke kan overholde det, der står i kontrakten, mener vi, at staten bør kunne sige farvel og tak til det pågældende firma, siger Skaarup.

Ifølge ministeren har Kammeradvokaten konstateret, at der er tilfælde af misligholdelse af kontrakten fra EasyTranslates side.

Men det vurderes samtidig, at der ikke på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt grundlag for at hæve kontrakten. Aftalen løber frem til april 2021.

Sagen handler ifølge flere parter om dårlig tolkning, at tolke er udeblevet fra retssager, de var booket til, at firmaet generelt ikke har tolke nok til at løfte opgaven samt at tolke har manglet sikkerhedsgodkendelser.

Hækkerup har bedt Rigspolitiet om at sikre, at Kammeradvokaten ved årsskiftet foretager en ny vurdering af, om kontrakten kan hæves.

Men ifølge DF er der altså ingen grund til at vente.

- Der er allerede så mange fejl og mangler. Det her er et svigt fra myndighedernes side over for retssikkerheden og retsbevidstheden, når der er problemer med tolkningen, siger Skaarup.

Ministeren har indført et klagesystem, så alle klager over tolkning bliver noteret. Og de klager kan så tages med i ligningen, hvis Kammeradvokaten igen kigger på, om EasyTranslate kan fyres.

Firmaet vandt kontrakten med Rigspolitiet om leveringen af tolkeydelser efter en udbudsrunde. Det er Rigspolitiet, der er ansvarlig for, at firmaet kan levere de tolke, der er brug for. Og at tolkene er dygtige nok til opgaven.

Tolkekontrakten er 520 millioner kroner værd.

/ritzau/