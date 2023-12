DF vil hive Danmark ud af konvention - men kommer for sent

Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn kom onsdag for sent til førstebehandlingen af sit eget beslutningsforslag om, at Danmark skal udtræde af statsborgerretskonventionen.

Af den grund blev behandlingen af forslaget, der var det næstsidste punkt på dagsordenen under et møde i Folketingssalen, hurtigt sprunget over.

- Jeg løb herned for at nå det, for pludselig var mit punkt på meget tidligere, end jeg havde regnet med, siger Mikkel Bjørn.

- Jeg når ind i salen, 30 sekunder efter at de konstaterer, at jeg ikke er der, men der er så nogle, der insisterer på, at der ikke var nogen, og derfor lukker de mødet.

Mikkel Bjørn var ellers tidligere til stede i Folketingssalen under ministrenes spørgetid.

På partiets hjemmeside lyder det, at "Dansk Folkeparti længe har sat fokus på problemet med statsborgerretskonventionen".

Den er ifølge partiet "til hinder for, at Danmark kan fratage bandekriminelle og andre forhærde udlændinge deres statsborgerskab".

Grunden til, at Mikkel Bjørn kom for sent, er ikke, at forslaget er blevet nedprioriteret af partiet, lyder det.

- Nej, det er meget vigtigt for os. Det er derfor, at vi har bedt om at få det på. Men nogle gange er det uforudsigeligt, hvornår forskellige punkter i salen slutter, siger han.

Formålet med konventionen, som Danmark har ratificeret, er at fastlægge principper og regler for personers statsborgerret.

Konventionen fastlægger blandt andet, at en stats regler om statsborgerret skal baseres på, at enhver har ret til at besidde statsborgerret, og at statsløshed skal undgås.

Derudover hedder det, at en stats regler vedrørende statsborgerret ikke må indeholde forskelle eller omfatte praksis, der indebærer, at der finder forskelsbehandling sted på grund af køn, religion, race, hudfarve, national eller etnisk oprindelse.

/ritzau/