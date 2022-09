DF vil holde en borgerlig regering hjemme fra fodbold-VM

Når det danske herrelandshold i fodbold om cirka to måneder spiller med ved VM i fodbold i Qatar, skal det ske, uden at der er repræsentanter fra den danske regering på tribunerne.

Det siger Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, som i weekenden er i Herning ved partiets årsmøde.

- Vi foreslår, at en ny kommende borgerlig regerings kulturminister boykotter VM i Qatar.

- Med de meget grove krænkelser af helt basale frihedsrettigheder i landet, bør det føre til, at vi som land skal have en diplomatisk boykot, siger han.

Forslaget gælder ifølge Messerschmidt, hvis flertallet i Folketinget bliver blåt efter et forestående folketingsvalg. Det kan ske, hvis valget afholdes, inden VM i Qatar begynder i november.

Men det danske fodboldlandshold skal stadig tage afsted, understreger Morten Messerschmidt. Han vil gerne holde sport og politik adskilt.

- Vi skal 100 procent bakke op om vores drenge på banen. Det kommer jeg til at gøre her fra Danmark med piber og trommer, siger DF-formanden og tilføjer:

- Det handler om noget helt grundlæggende, i forhold til hvor langt vi skal gå for at fejre en diktaturstat. Det her har en stor kommerciel interesse en stor PR-værdi for regimet i Qatar.

- Og det synes jeg ikke, at Danmark som et land, der bygger på noget helt andet, kan være med til at hvidvaske, siger Morten Messerschmidt.

Diskussionerne om, hvorvidt Danmark skal undlade at deltage ved VM i Qatar har bølget frem og tilbage i flere måneder.

Det kommer af, at værtslandet længe er blevet kritiseret for sin behandling af migrantarbejdere, som blandt andet har været med til at bygge stadioner og infrastruktur til VM-slutrunden i Qatar.

For eksempel viste en undersøgelse sidste år, at 6500 migrantarbejdere fra Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesh og Sri Lanka har mistet livet i Qatar, siden landet fik tildelt VM-værtskabet af fodboldforbundet, Fifa, i 2010.

Venstre har ikke ønsket et decideret boykot fra den danske regering, som i øjeblikket er socialdemokratisk.

I stedet har partiet opfordret kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til for eksempel at iklæde sig en regnbuefarvet spadseredragt for at vise "sin foragt for den behandling, Qatar yder homoseksuelle". Det har han sagt til DR.

Ifølge Morten Messerschmidt er en VM-boykot et krav til en kommende blå regering i lighed med de andre krav, partiet har fremsat. De omhandler blandt andet forbud mod hovedtørklæder i skoler og offentlige bygninger.

- Det er klart, at jeg har en forventning om, at en borgerlig regering også vil lytte til det. Det er ikke et alt eller intet forslag, siger DF-formanden.

Det er dog op til statsminister Mette Frederiksen (S) at beslutte, hvornår der skal afholdes folketingsvalg i Danmark. Det skal blot senest afholdes i juni 2023.

Imens har De Radikales politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, truet med at vælte S-regeringen, hvis ikke Mette Frederiksen har udskrevet valg, inden Folketinget samles igen i begyndelsen af oktober.

/ritzau/