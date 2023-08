DF vil igen være partiet med nye udlændingeløsninger

Dansk Folkepartis udlændingepolitik er altid blevet kritiseret, inden det i sidste ende er blevet gennemført alligevel.

Derfor afviser partiet, at deres forslag om et center for flygtninge og migranter i et tredjeland er urealistisk, selv om det ikke er lykkedes den tidligere regering at lave et udrejsecenter udenfor Danmark.

- Vi har altid fået at vide, at når vi er kommet med de udlændingeløsninger, der rigtig har battet, at det er imod konventionerne, og eksperter har hældt det ned af brættet, siger Anders Vistisen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti.

- I dag er de elementer, eksempelvis 24-års-reglen og tilknytningskrav, som de sagde, man ikke kunne, hjørnesten i dansk udlændingepolitik og kopieret i Sverige og Finland.

Dansk Folkeparti har forud for deres sommergruppemøde foreslået en ny model for asylsystemet. Her skal asylansøgere og flygtninge bo i et område i udlandet under dansk jurisdiktion.

Udrejsecentrene Kærshovedgård og Sjælsmark kan dermed lukkes, mener partiet.

Socialdemokratiet har i årevis forsøgt at oprette et modtagecenter for asylansøgere udenfor Danmark.

Det er endnu ikke lykkedes.

Dansk Folkeparti vil med deres forslag gøre et nyt forsøg ved at foreslå, at centret i udlandet kan være under dansk jurisdiktion og dermed danske regler.

- Jeg tror, at det er vigtigt, at vi vender tilbage til at være det parti, der har ambitionerne på udlændingeområdet, siger Anders Vistisen, udenrigsordfører for Dansk Folkeparti.

Partiet må erkende, at det ikke er alt, Dansk Folkeparti fremlægger, der bliver til realiteter.

I 2015 foreslog Dansk Folkeparti, at flygtninge kunne sendes til et center på Grønland. Det er ikke lykkedes, anerkender partiets formand Morten Messerschmidt.

- Det er rigtigt. Det er derfor, vi nu fremlægger en model, der er realiserbar end det, som Venstre og Socialdemokratiet havde tidligere.

- Vi vil finde et land, hvor vi kan leje et territorium, og der skal vi nok stå for driften.

