Dansk Folkeparti vil ignorere EU-Domstolens kendelse

En afgørelse fra EU-Domstolen om tyrkiske familiesammenføringer risikerer at åbne for genoptagelse af tusindvis af lignende sager. Dansk Folkeparti vil helt ignorere dommen, mens Nye Borgerlige vil udtræde af associeringsaftale med Tyrkiet. Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) afviser

Knap har den nye udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) sat sig i ministerstolen, før en presserende og yderst betydningsfuld sag er landet på hans bord.

EU-Domstolen afgjorde i går, at Danmark i 2010 ulovligt gav afslag på et tyrkisk ægtepars ansøgning om familiesammenføring, og det kan åbne for, at tusindvis af lignende sager skal gå om.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har tidligere kaldt sagen en potentiel ”vejsidebombe” under udlændingepolitikken, og med gårsdagens afgørelse er bomben altså endnu tættere på at springe.

Men hvordan skal Danmark forholde sig til en sag, der kan få så stor betydning for familiesammenføringsområdet?

Flere oppositionspartier kræver akut handling fra ministeren, og de skrappeste krav kommer fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Dansk Folkeparti erklærer sig klar til direkte at ignorere afgørelsen. Morten Messerschmidt, EU-ordfører for partiet, har allerede kaldt ministeren i samråd om emnet.

”Integrationsministeren må svare på, hvornår Danmark har overført udlændingeområdet til EU. Hvis ikke han kan svare på det, er det klart, at vi ikke føler os bundet af denne afgørelse,” siger han.

Nye Borgerlige vil have Danmark til at udtræde af den associeringsaftale, EU har lavet med Tyrkiet. Den tilsiger, at tyrkiske statsborgere på en række områder skal behandles som EU-borgere. Det er den aftale, der ligger til grund for hele sagen.

”Politikerne har i dén grad bildt danskerne ind, at vi bestemmer over vores egen udlændingepolitik. Det viser den her dom, at vi ikke gør. Derfor mener vi, at Danmark bør træde ud af den associeringsaftale, som EU har med Tyrkiet, og som forhindrer os i at føre en stram udlændingepolitik,” siger fædrelandsordfører og formand for partiet Pernille Vermund.

Inger Støjberg, folketingsmedlem for Venstre og Mattias Tesfayes forgænger på posten som udlændinge- og integrationsminister, vil ikke forholde sig til, om en mulig løsning er at ignorere dommen. Det ville være et ”nybrud”, siger hun, men noget skal gøres:

”Vi plejer jo at efterleve de domme, vi får. Men det er klart, at regeringen skal finde en løsning på at få inddæmmet problemet og lukket for det,” siger Inger Støjberg.

Ifølge Bugge Thorbjørn Daniel, lektor på juridisk institut på Syddansk Universitet og ekspert i det retlige forhold mellem EU og medlemsstaterne, er der dog ingen vej udenom. Regeringen skal ifølge juraen respektere dommen og afvise Dansk Folkepartis ønske.

”Medlemsstater har en forpligtelse til at overholde de domme, som EU-domstolen afsiger,” siger Bugge Thorbjørn Daniel og uddyber om konsekvenserne:

”Hvis ikke vi følger dommen, kan EU-Kommissionen i sidste ende rejse en traktatbrudssag mod Danmark,” siger han.

Selv skriver Mattias Tesfaye i en mail til Kristeligt Dagblad, at regeringen selvfølgelig vil respektere EU-Domstolens afgørelse.

Men den går ikke, siger Morten Messerschmidt, som er klar til et opgør med EU-Domstolen og sender en skarp kritik afsted mod ministeren.

”Jeg synes, det er bekymrende, at en minister, der nærmest lige har sat sig i ministerstolen, er så nonchalant i forhold til Grundloven. Det her er et meget principielt spørgsmål. Skiftende regeringer har i årtier sikret danskerne, at udlændingepolitikken alene er et anliggende for Folketinget. Nu er der så sendt et torpedomissil afsted mod den garanti. Jeg havde ærlig talt højere tanker om ministeren, end at han bare bukker sig og lader det ramme direkte i solar plexus,” siger han.