DF vil lukke hul i fængselsaftale med penge fra udvistes ydelser

Det skabte tydelig irritation hos skatteminister Jeppe Bruus (S), da Folketinget i denne uge stemte imod en ny moms på kunst og kultur.

Pengene skulle være brugt på at finansiere dele af en flerårig aftale for landets fængsler, som blev indgået sidste år. Men forslaget blev stemt ned, og derfor skal pengene nu findes et andet sted.

Et af de partier, der står bag aftalen, er Dansk Folkeparti. Partiet stemte imod momsen, men retsordfører Peter Skaarup (DF) er klar til at finde en anden løsning.

- Vi synes ikke, at tiden er inde til at skrive nye skatter ud til danskerne, i en tid hvor rigtig mange har problemer med at betale regningerne, fordi udgifterne stiger.

- Så hvis vi kan undgå det, skal vi selvfølgelig ikke indføre nye skatter og afgifter. Vi har selvfølgelig forslag med under armen, når regeringen gerne vil diskutere det her, siger han.

For ham at se er der flere muligheder.

- Nogle af de ting, som tidligere har været oppe under forhandlingerne. Men vi kan da også sagtens se for os, at man kunne lave et asylstop. Det vil frigive mange penge.

- Vi kunne begynde at hjemsende nogle af de forhenværende flygtninge, der er kommet til Danmark, men hvor der er fredeligere forhold i hjemlandet, siger Peter Skaarup.

- Og endelig vil det være oplagt at lade udviste kriminelle betale for deres ophold i Danmark, når de nu nægter at rejse hjem. Og det kunne man gøre ved at modregne i deres ydelser. Så der er sådan set flere penge og muligheder, vi kan pege på over for regeringen, når vi skal til at finde de penge, der mangler nu.

Kunstmomsen skulle have bidraget med 215 millioner kroner årligt fra 2023 til 2025. De skulle dække en del af udgifterne i aftalen om Kriminalforsorgen, som omhandler i alt fire milliarder kroner fra 2022 til 2025.

Finansieringen er aftalt, fordi Skatteministeriet har argumenteret for, at Danmark er nødt til at pålægge kulturlivet moms, når kunsten ikke formidles af kunstneren selv. Det skal bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med regler i EU.

Men i en redegørelse fra advokathuset Gorrissen Federspiel vurderes det, at det ikke er nødvendigt. Redegørelsen er bestilt til Folketingets Skatteudvalg.

Det har fået Dansk Folkeparti og De Konservative til at ændre holdning til kunstmomsen. Ud over regeringen og Dansk Folkeparti står SF og De Konservative bag aftalen.

Jeppe Bruus har sagt, at han vil genfremsætte forslaget til efteråret, fordi han holder fast i, at momsen skal indføres for, at dansk lovgivning er i overensstemmelse med EU-regler.

Men ifølge Peter Skaarup kommer momsen uanset hvad ikke til at finansiere aftalen om Kriminalforsorgen.

- Der er sat meget store spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er et krav fra EU til Danmark, og derfor må regeringen finde andre områder at drage pengene ind. Det er et ønske, både De Konservative og Dansk Folkeparti har, så jeg håber meget, at regeringen lever op til det ønske.

/ritzau/