DF vil se på særaftale: Betjente skal have Europol på mobilen

Flere tusinde betjente står til at gå glip af mobil søgeadgang til Europol, og det er ikke godt nok ifølge DF.

Dansk Folkeparti åbner nu for at se på Danmarks særaftale til Europol.

Det skyldes, at Rigspolitiet vurderer, at flere tusinde danske betjente vil gå glip af mobil søgeadgang, da tilknytningen til det europæiske politisamarbejde har skiftet karakter.

Det siger EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth (DF).

- Umiddelbart ser det ud til, at regeringen skal på banen igen i forhold til EU for at sikre, at vi får den mobiladgang eller for at opjustere antallet af personer, der kan foretage mobile søgninger, siger han.

Først mere end et år efter afstemningen om det danske EU-retsforbehold i december 2015, kom der en endelig aftale på plads med Europol.

Flere tusinde danske politifolk går glip af mobil adgang til Europols database over udenlandske forbrydere. Det fremgår af en ny redegørelse til Folketinget fra Rigspolitiet, der dog understreger, at en præcis vurdering er vanskelig.

På en række væsentlige områder er Danmarks særaftale "operativt tilfredsstillende" ifølge politiet.

Men det vil inden for meget kort tid betyde en "væsentlig begrænsning" af muligheden for at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, lyder vurderingen.

Snart får de enkelte betjente mulighed for at søge i politiets egne registre og relevante dele af Schengens informationssystem på en mobil platform, altså via en app.

Det vil omfatte cirka 8000-10.000 medarbejdere, og det er det tal, Rigspolitiet bygger sin vurdering på.

Det undrer Kenneth Kristensen Berth. Han mener, at debatten tidligere har gået på, at det kun var nøglepersoner, der ville få søgeadgang til databasen.

- Der har ikke været en ambition om, at så stor en kreds fik adgang til de oplysninger. Det er noget nyt, der er kommet ind, eller også er redegørelsen lavet med lidt for fri hånd, siger han.

DF lovede en afstemning om Europol, alene hvis særaftalen ikke var tilfredsstillende. Han mener ikke, at kritikerne har nogen grund til at sige, "hvad sagde jeg".

- Jeg synes ikke, der er nogen grund til at sige noget endnu, for så kan jeg lige så godt sige, "hvad sagde jeg" i forhold til så mange andre ting om det forbehold.

- Jeg synes, det er en god ting, at vi har det forbehold, men det er klart, at vi skal have en aftale, der fungerer, siger han.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har tidligere slået fast, at det aldrig har været meningen, at alle betjente fik adgang til databasen. I så fald beroede det på en misforståelse.

Der skulle derimod kun være udvalgte. Men de udvalgte kan altså tælles i antal tusinder ifølge politiet, der råder over omkring 10.500 betjente.

/ritzau/